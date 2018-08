Agi Dembelley, del Lloret de 1a Catalana al Conquense de Segona B

Un altre pas endavant, de Primera Catalana a Tercera Divisió i ara a Segona B. Va aterrar al degà del futbol català l'estiu del 2015 procedent del Lloret de la Primera Catalana. Es tracta d'Agi Dambelley, un davanter africà de 24 anys que aquesta temporada ha signat per la Unión Balompédica Conquense, un conjunt que milita a la categoria de bronze. El curs 15-16 de la mà del tècnic Joan Mármol va debutar a Tercera i en poc temps va demostrar les seves capacitats i virtuts, com per exemple la velocitat, potència i el desequilibri. En la primera temporada com a groc i blau, Agi va marcar quatre gols i en la segona en va fer vuit, erigint-se en el màxim anotador de l'equip.

Els progressos del punta africà a la Costa Brava no van passar per alt un dels grans de la categoria i candidat a l'ascens a la Segona Divisió B com és l'Hospitalet i aquests el van fitxar per intentar pujar de categoria. Aquest estiu ha superat la prova amb el Conquense. Malauradament, tot i fer el play-off, l'Hospi es va quedar a les portes de l'ascens, però, tot i això, Agi en el seu intent de progressar i pujar esglaons dins el món del futbol ha fet les maletes cap a Castella-la Manxa per tastar una nova categoria i afegir-la al seu currículum.