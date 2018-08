Una cursa al «pati de casa» d'Hermida

Josep Antoni Hermida és un dels grans noms de la història del mountain bike. Campió del món, plata olímpica als Jocs del 2004 i, sobretot, un corredor amb un caràcter especial que ha estat clau, al costat d'altres noms mítics com Julien Absalon, en el creixement del BTT i la seva entrada com a esport en el focus mediàtic. Un cop retirat, la personalitat d'Hermida ha mantingut el biker de Puigcerdà com una referència del seu esport, participant en proves més populars o fent d'ambaixador de marques o curses com, per exemple, la GAES Catalunya Bike Race, una prova per etapes individual de tres dies, aprovada per la Unió Ciclista Internacional (UCI) com a prova de la categoria XCS 2, que es disputarà del 28 al 30 de setembre a Puigcerdà.

El recorregut, amb duest etapes amb final a Puigcerdà i una tercera que acaba a la Molina, passa pel que Hermida sol definir com «el pati de casa». I és que el cinc vegades olímpic –no es va perdre cap Jocs entre els de Sidney 200o i Rio de Janeiro 2016– solia, i encara ho fa, entrenar-se per Puigcerdà i els seu voltants, on ha viscut sempre. «L'entorn muntanyós obert de Puigcerdà ofereix una versió light del Pirineu, perquè no hi ha molta pedra, trobem bastant de bosc i prats de bestiar, que són més agraïts a l'hora de fer els descensos», explica Hermida sobre una Cerdanya que «és ideal com a territori mountain bike perquè té l'altitud necessària; en les etapes que fem no arribem als pics de les muntanyes, ens quedem a mitja altura, a màxim 2.000 metres a la Molina».

Hermida ha participat activament en el disseny del recorregut de la prova, amb una participació limitada a un miler de corredors, i ell mateix n'explica alguns detalls. «La novetat d'aquest any és que hi haurà dues etapes a Puigcerdà i l'etapa final se celebrarà al Bike Park de la Molina», diu el ciclista de la Cerdanya, que assegura que «són unes etapes molt desconegudes per a tots i es caracteritzaran per tenir un pilotatge còmode i segur, amb etapes ràpides i curtes; la gent quedarà molt satisfeta». Amb molts anys d'experiència en el món de les curses, des dels seus inicis al circuit gironí que patrocinava Caixa Girona fins a l'elit mundial, Hermida té molt clar com s'ha d'afrontar una cursa com la Catalunya Bike Race: «El truc és gaudir i prendre's cada etapa amb calma. A diferència d'altres proves per etapes, a la GAES Catalunya Bike Race presented by Shimano trobem menys quilòmetres i un desnivell correcte, on cada quilòmetre s'ha estudiat prèviament».

I si Josep Antoni Hermida és l'ambaixador de la cursa, el càrrec d'ambaixadora correspon a un altra veïna de la Cerdanya, tot i que osonenca de naixement, Clàudia Galícia. La corredora de Torelló és una de les grans dominadores de l'especialitat a l'estat. Subcampiona d'Europa el 2017, Galícia va guanyar la darrera edició de la Catalunya Bike Race i aquest cop tornarà a ser la principal favorita. Igua que Hermida, coneix bé el terreny per on passa la cursa: «El primer dia el recorregut és més curt i amb uns corriols molt bonics; el segon dia hi ha un desnivell d'uns 2.000 metres i podrem gaudir de les vistes al Cadí i a la Cerdanya; i en el tercer hi ha el Bike Parc, que agrada a tothom».