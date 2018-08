GEiEG Uni La vuitena millor base

Amb un simple cop d'ull als resultats de les últimes quatre temporades és ben fàcil arribar a la conclusió que l'Spar Citylift Girona és el segon millor equip de bàsquet femení de l'estat. Un títol de lliga, el 2015, seguit de tres subcampionats consecutius perdent sempre la final contra l'Avenida, que també ha estat el botxí en les dues últimes finals de Copa. No hi ha discussió: després del Perfumerías Avenida, no hi ha cap millor equip que l'Uni. Però, i més enllà dels èxits de Jordana, Ibekwe, Rosó Buch i Núria Martínez, què hi ha del bàsquet base? Doncs tampoc està gens malament. L'Uni Girona, ara GEiEG Uni Girona des de fa dues temporades, és el vuitè millor club de base de l'estat segons un rànquing que va fer públic ahir la Federació Espanyola basant-se en els resultats en els Campionats d'Espanya júnior, cadet i infantil dels últims quatre anys. Una dada per valorar el mèrit del vuitè lloc de les gironines és que, entre els 25 clubs de la llista, només n'hi ha quatre que tinguin el primer equip a Lliga Femenina: Sant Adrià, Mann Filter i Gernika (en la posició 24) a més de l'Uni. Perfumerías Avenida no hi apareix.

El càlcul de la FEB és senzill. Quatre anys i tres categories. A cada campió li dona 32 punts, al segon 31 i així anar fent. El primer del rànquing estava cantat. El Sant Adrià és el gran dominador del bàsquet base espanyol des de fa anys. Sense anar més lluny, aquesta temporada les barcelonines han estat campiones júnior i subcampiones infantils. El Sant Adrià acumula 372 punts, en les quatre temporades estudiades suma sis títols i quatre segons subcampionats del total de dotze tornejos, i està molt per davant dels seus perseguidors: Estudiantes (290), Ponce de Valladolid, amb només una final cadet el 2015 però arribant sempre lluny en totes les categories (289), i el Canàries i el seu poderós físic (280). Després vindrien Celta de Vigo, l'Almeda de Terrassa, l'Stadium Casablanca (base del Mann-Filter de Lliga Femenina) i ja el GEiEG Uni Girona amb 170 punts. Aquesta puntuació es divideix en 73 pels resultats del júnior, 66 pels del cadet i 31 pels de l'infantil. Aquests últims, però, surten de la millor actuació gironina en aquests quatre anys: el subcampionat d'Espanya infantil que l'Uni, amb Mau Puig a la banqueta, va aconseguir a Galícia el 2015. Aquell equip, on destacava la pivot de Roses Laia Moya, que aquesta temporada s'entrenarà amb la primera plantilla, va perdre la final contra el Sant Adrià després d'anar molts minuts al davant en el marcador.

Aquell mateix any, 2015, el cadet de Faust Moreno va ser setè al campionat estatal després d'haver quedat per segon any consecutiu campió de Catalunya de la categoria; i, en júniors, en un curs on Anna Caula i el mateix Faust Moreno van agafar l'equip a mitja temporada, l'Uni va ser sisè en el Campionat d'Espanya.

Uns 27 punts, per ser sisenes a l'estatal, que el júnior del GEiEG Uni Girona va tornar a aconseguir aquesta darrera temporada a la cita de Huelva. Amb Eloy Acedo a la banqueta i jugadores com Aina Martín o Fatou Cisses, el GEiEG Uni va ser sisè després de perdre contra el Celta en quarts de final i davant l'Estudiantes en el partit pel cinquè i sisè lloc.

Històricament, l'Uni també té un subcampionat d'Espanya cadet, però d'això fa molts anys i aquell resultat ja no compta per a aquest rànquing. Era un equip cadet on hi destacava una tal Marta Xargay.