El grup «Junts pel degà» intenta una moció de censura per tercera vegada

Junts pel degà no dona el seu braç a tòrcer i com que té entre cella i cella tirar endavant una moció de censura en contra de l'actual directiva del Palamós, no desistirà en l'intent. Després que el club rebutgés el segon intent per la presumpta falsificació d'algunes firmes, el grup n'ha tornat a presentar 24 i ara demana a la directiva que convoqui el vot de censura en els propers 30 dies. Ja és la tercera recollida de signatures que duu a terme aquest col·lectiu de socis opositors a l'actual junta que presideix Joan Pau Pérez. Junts pel degà, a més, vol legalitzar-se i constituir-se com una associació sense ànim de lucre.