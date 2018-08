El Llagostera paga la seva falta d'encert a Manlleu

El Llagostera va perdre ahir al camp del Manlleu, Primera Catalana, en un partit que es va decidir amb un únic gol del local Adrià Balagué una mica abans del descans (1-0). En els primers minuts, el Llagostera va tenir les seves oportunitats, primer a peus d'Ousman i després en una jugada on ni el mateix Ousman, ni Abel ni Chico no van encertar a superar Carbó.

En canvi, en el minut 37, Adrià Balagué es va girar bé dins de l'àrea per marcar el primer gol del partit amb una rematada ajustada al pal amb la cama, davant la qual no va poder fer res el porter visitant. El Manlleu es posava per davant en el marcador i el Llagostera, que va canviar els 11 jugadors al descans, va tenir tota la segona meitat per buscar el gol de l'empat que no va arribar mai. Moussa va enviar una pilota al travesser en el minut 55, i Gil, Arimany, Sascha, Josu o Pol Gómez no van poder trobar la manera de superar el porter del Manlleu. Ivan havia entrat en el lloc de Cristian Carbó, i l'1-0 no es va moure.