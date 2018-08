El Palamós fitxa el porter francès Marco i perd a Granollers (4-0)

El Palamós va anunciar ahir el fitxatge del porter francès Marco, que ara estava al Tossa i que, anteriorment, havia jugat al juvenil del Paris Saint Germain. Amb aquesta incoporació, l'equip de Javi Salamero compta amb quatre porters (QuintiNordine, Sayols i Marco). Per altra banda, els palamosins van perdre ahir al camp del Granollers de Tercera Divisió, 4-0, en un partit on Salamero va donar descans a Pepu Soler, Sergio, Uri, Alexis, Quinti i Marco fent jugar molts joves, perquè tenia diferents baixes per lesió com Zema o Cano.