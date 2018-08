Quim Costa continuarà entrenant el Bàsquet Girona

Era una notícia assumida des de feia setmanes, però fins aquesta tarda el Bàsquet Girona no ha fet oficial continuïtat de Quim Costa al capdavant del cos tècnic del primer equip. El Bàsquet Girona s'estrenarà aquesta temporada a LEB Plata aprofitant una reestructuració de la categoria i després d'haver acabat en la tercera posició del seu grup de Lliga EBA.

"En l'àmbit personal, estic molt content. Vam començar l'any passat una relació amb el Bàsquet Girona i crec que, durant tot l'any, la vam anar consolidant", explica Quim Costa que parla d'una "continuació de la línia de l'any passat i, si és possible, millorar".

Un cop acabada la passada temporada, Quim Costa ja es mostrava predisposat a continuar entrenant el Bàsquet Girona, amb independència de la categoria, i no tenia problemes per responsabilitzar-se que l'equip no s'hagués classificat entre el dos primers per jugar el play-of d'ascens: "accelerar exigint massa als jugadors quan ens vam veure primers al final de la primera volta".