Torna un any més el Torneig de l'Estany

L'estadi Miquel Coromina i Morató acollirà, un any més, el ja tradicional Torneig de l'Estany. Com és costum, serà un triangular format per la Unió Esportiva Olot (Segona Divisió B), la Unió Esportiva Figueres (Tercera) i el Club Esportiu Banyoles (Primera Catalana). A les 20:00 del vespre tindrà lloc el primer partit del torneig, que disputaran l'Olot i el Figueres. Llavors, el perdedor d'aquest primer matx s'enfrontarà al Banyoles a les 21:00 h, mentre que el guanyador també es veurà les cares amb el conjunt banyolí a les 22:00 h. Tots els partits tindran una durada de 45 minuts en total i en cas d'acabar en empat es decidirà des del punt de penal qui s'emporta la victòria.

L'any passat va ser l'Olot el que es va proclamar campió del Torneig de l'Estany. Tots tres partits del triangular van acabar en empat però l'equip garrotxí, llavors entrenat per Martin Posse, va acabar guanyant els partits davant els empordanesos i els amfitrions des del punt de penal.

Una vegada finalitzat el torneig d'aquest any (que arriba a l'edició número 49), tant l'Olot com el Figueres ja pensaran en el pròxim partit de pretemporada, que en ambdós casos és dissabte 11 d'agost. El conjunt que entrena Raúl Garrido visitarà el camp del Palamós de Javi Salamero (19:30 h), mentre que el nou Figueres de Joan Esteva rebrà tot un Barça B a l'estadi de Vilatenim, en una cita que donarà el seu tret de sortida a partir de les 8 del vespre.