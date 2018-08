El Barça fa oficial les sortides de Yerry Mina i André Gomes a l'Everton

Amb el tancament del mercat de fitxatges d'ahir a la Premier League els equips de la Lliga es queden amb la tranquil·litat que els seus jugadors no posaran rumb cap a Anglaterra. O sí. I en conseqüència hauran de recórrer al pla B, quan queda justament una setmana perquè comenci la competició i menys d'un mes per donar per tancada la finestra de traspassos. A Espanya, França i Alemanya hi ha marge fins l'últim dia d'agost, mentre que a Itàlia serà divendres vinent quan es tanqui. Els conjunts anglesos ja no podran fitxar, però sí que podran vendre.

Aprofitant al màxim les últimes hores del mercat anglès, els rumors, alertes i l'oficialització de moviments van ser els protagonistes de la jornada futbolística d'ahir. Després d'anunciar-se dimecres passat els fitxatges de Kepa pel Chelsea i Courtois pel Reial Madrid, els dos porters van ser presentats als seus respectius nous clubs. «Anirem a totes aquesta temporada», assegurava el basc després d'arribar al club londinenc i convertir-se en el porter més car de la història. Courtois també va dir la seva sobre l'arribada al conjunt blanc: «Quan saps que el Madrid et vol, no dubtes perquè hi vols ser. Ho faré tot per defensar l'escut». Tot i el ressò que van causar, la seva presentació no va centrar tota l'atenció. L'expectació estava a conèixer les cares noves i les que posaran rumb cap a un altre club. Uns traspassos, que es van fer esperar fins l'últim moment. El Barça, per exemple, va fer pública la sortida de Yerry Mina i André Gomes a l'Everton quan quedaven pocs minuts per a les sis de la tarda, l'hora en què es donava per tancat el mercat de la Premier. Mina se'n va per 31,75 milions d'euros (30,25 fixos i 1,5 en variables), de manera que genera un gran benefici als blaugrana si es té en compte que va arribar al gener per 12 milions. Gomes marxa cedit per 2,2 milions durant una temporada. L'Everton, que també s'ha emportat Lucas Digne, és el club al qual el Barça ha pogut treure més suc.

Hi va haver més. El Sevilla i el Fulham van arribar a un acord per la cessió de Sergio Rico, que deixa el Sánchez-Pizjuán després de jugar-hi 170 partits i guanyar dos títols d'Europa League. Amb la seva sortida, Pablo Machín tindrà Vaclik i Juan Soriano de porters; l'Alabès va anunciar la incorporació del lateral esquerre del Vila-real Adrián Marín; el Llevant l'aterratge de Vukcevic fins al 2022; el Betis, la cessió de Víctor Camarasa al Cardiff; i l'Atlètic va fitxar Nikola Kalinic, procedent del Milan.

Pel que fa als equips anglesos, el City va ser el primer a comunicar la contractació de l'australià del Melbourne City Daniel Arzani; el West Ham es va endur el juagdor espanyol de l'Arsenal Lucas Pérez i Carlos Sánchez «just a temps»; el Leicester al croat Benkovic; el Wolverhampton a Leandro Dendoncker, que arriba cedit de l'Anderlecht; i el Newcastle i el Swansea City van arribar a un acord pel traspàs de Federico Fernández, entre d'altres. El Tottenham de Pochettino, un dels últims rivals del Girona en pretemporada, és dels pocs equips que no ha fet cap canvi a la plantilla.