Bruno Hortelano, a una centèsima del podi

Quart en la final dels 200 metres. «Estic contentíssim, i us preguntareu per què. Jo no vaig sortir de l'hospital per guanyar una medalla, vaig sortir per millorar-me a mi mateix i córrer aquesta final. Per a mi és una gran victòria», va dir ahir Bruno Hortelano després d'haver-se quedat a nomès una centèsima del podi, i també del seu rècord d'Espanya en el Campionat d'Europa de Berlín. Hortelano va ser quart amb 20.05 per darrere de Ramil Guliyev (or amb 19.76) i de Nethaneel Mitchell-Blake i d'Alex Wilson, plata i bronze, tots dos amb 20.04.