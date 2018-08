Un cafè amb Marc Gasol

Marc Gasol sap el que vol. I sap com arribar-hi. El Bàsquet Girona té la seva sostenibilitat assegurada –jugui a EBA, ho faci a LEB Plata i, segurament, també si ho fes a Or– perquè compta al darrere amb la capacitat econòmica del pivot dels Memphis Grizzlies. Però, Gasol és conscient que el camí no és anar pujant categories ( amb independència si l'ascens arriba a la pista o als despatxos) amb ell anar pagant totes les factures de la seva butxaca. Marc Gasol té clar que el seu projecte de retorn del bàsquet professional masculí a Girona només es farà gran si el creixement esportiu, aquest estiu el primer equip ha fet el salt de Lliga EBA a LEB Plata, va de la mà del creixement social. I, per això, després d'uns primers quatre anys on el Bàsquet Girona ha estat molt tancat en ell mateix, dedicant-se bàsicament a la formació i esforçant-se de la mà del metòdic Txus Escosa s oferir les millors condicions d'entrenaments possibles als seus equips de base, ara Marc Gasol ha endegat l'obertura del club a la ciutat.

El Bàsquet Girona tindrà un equip competiu a LEB Plata, que tornarà a estar entrenat per Quim Costa i que el seu president vol que lluiti a la part mitjana alta de la classificació, però al mateix temps el club creixerà en la seva estructura. En les setmanes vinents es revelarà el nom del nou director general i s'anunciarà una campanya per captar socis/abonats del Bàsquet Girona perquè, a poc a poc, cada cop més gent s'acosti a veure bàsquet masculí professional a Fontajau, els dissabtes a les set de la tarda. Marc Gasol no vol anar amb presses, sense la reestructuració la categoria ell hauria preferit jugar un any més a Lliga EBA, però té clar com vol que el seu projecte vagi creixent: en tres anys veu, o vol, un Bàsquet Girona més consolidat socialment i jugant a LEB Or, una categoria més.

En una trobada informal amb mitjans de comunicació gironins, Marc Gasol es va mostrar ahir convençut que hi ha interès a la societat gironina per les seves idees. Aquest estiu, abans i després d'omplir Fontajau en el partit d'exhibició amb el seu germà, l'expivot de l'Akasvayu ha anat explicant el projecte del Bàsquet Girona. I percep que la gent el veu amb bons ulls. Ell, però, vol evitar com sigui que el seu club pateixi dolors de creixement. Li agrada com, a poc a poc, l'Spar Citylift Girona s'ha anat fent gran fins a fer-se un nom en el bàsquet femení estatal i europeu, té bona sintonia amb el seu president, Cayetano Pérez, i també segueix molt de prop tot el que passa a Montilivi. El Bàsquet Girona i el Girona FC ja varen firmar un acord de col·laboració el passat mes de maig i el mateix Marc Gasol va passar a formar part del consell assessor del club de futbol. Gasol segueix amb atenció els passos endavant que està fent el Girona pel que fa a instal·lacions, una de les seves grans preocupacions perquè la seva base està repartida en quatre pavellons, o l'acord amb els Maristes. De moment, però, té clar que ells, el Bàsquet Girona, encara no té prou estructura per tenir jugadors joves de fora amb les condicions òptimes. Tot arribarà.

D'aquí a poques setmanes, Marc Gasol tornarà a marxar cap als Estats Units per continuar la seva carrera professional a l'NBA. Però la seva gent de confiança, ara amb la incorporació d'un director general, que sortirà d'un procés de selecció organitzat per Axxon en el qual es van apuntar més d'un centenar de candidats, portaran el dia a dia d'un projecte que, a més de com ha dit sovint retornar a la ciutat l'estima que li va donar en els seus dos anys a l'Akasvayu Girona, també –per què no?– pot acabar oferint-li la possibilitat de tornar a jugar a l'ACB a Fontajau abans de retirar-se. Per això, però, encara falten anys. I, de moment, el Bàsquet Girona s'estrenarà a LEB Plata amb Quim Costa d'entrenador, amb una part dels jugadors que hi havia la temporada passada i algunes cares que s'aniran fent públiques a partir de dimarts que ve.

El primer equip del Bàsquet Girona començarà la pretemporada el dilluns 3 de setembre; el primer partit de lliga serà el divendres 5 d'octubre en una de les pistes més complicades de la categoria (la de l'Alacant del base gironí Quique Garrido); i l'estrena de la LEB Plata a Fontajau el dimecres dia 10 contra el Menorca.