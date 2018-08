La calor de Banyoles i la medalla de Julia Takács

El passat 26 de juliol, Julia Takacs escrivia a les seves xarxes socials «Falta molt poc per a la gran cita de la temporada i hem decidit passar els últims dies de preparació en un lloc magnífic». La localització del tuit desvelava el lloc: Banyoles. Una setmana després, l'atleta, d'origen hongarès, aconseguia la medalla de bronze en una de les proves físicament més exigents dels Campionats d'Europa d'atletisme que s'estan disputant a Berlín: els 50 quilòmetres marxa.

Era la primera vegada que aquesta distància es disputava en categoria femenina en un Europeu. I Takács va ser tercera rere la portuguesa Inês Henriques, campiona amb un temps de 4:05:56, i la ucraïnesa Alina Tsviliy, plata. Takács va completar els 50 quilòmetres amb poc més de quatre hores i quart, 4:15:22, en una prova que es va fer molt dura per la calor de dimarts a Berlín. Per sobre dels 30 graus. Unes condicions que Takacs va resistir perquè se les esperava i estava entrenada. «Aquí fa calor, però a Banyoles en feia més», va explicar Takács després de la prova.

La història és molt senzilla. L'entrenadora de Julia Takács és Montse Pastor, parella de l'històric marxador català Jesús Ángel García Bragado amb qui la hispanohongaresa comparteix molts entrenaments, que havia planificat una estada llarga a Font Romeu per preparar l'Europeu de Berlín. A finals de juny, Takács va marxar a entrenar-se en alçada a la localitat pirinenca, però Pastor veia que les previsions parlaven d'un Campionat d'Europeu marcat per la calor de Berlín. I va decidir fer una darrera concentració a Banyoles per aclimatar-se a les temperatures elevades. Una estada que va començar el 26 de juliol. Takács va passar-se un munt d'hores fent voltes a l'estany a ple sol. «I ha funcionat. Hi havia dies que li deia a Montse que no podia ni fer un pas més, i ella em responia que sí, que vinga... I jo, per no sentir-la més acabava la volta».