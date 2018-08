Esther Guerrero accedeix a la final dels 1.500 a Berlín

La banyolina Esther Guerrero s'ha classificat aquest migdia per a la final dels 1.500 metres en el campionat europeu que s'està disputant a Berlín. Tot i signar el cinquè millor temps de la seva sèrie, ha aconseguit el bitllet per lluitar per les medalles gràcies a un temps de 4.10.14, el dotzè millor registre de totes les participants. D'aquesta manera, disputarà la final d'aquest diumenge.

Molt agressiva des de bon inici, Guerrero ha decidit portar el pes de la cursa, però en l'última recta ha perdut pistonada i ha anat perdent posicions fins a quedar cinquena. Passaven automàticament només les quatre primeres classificades i per això ha hagut d'esperar als temps de l'altra sèrie. Finalment, n'ha sortit beneficiada. I això que la banyolina tot just ha donat el salt als 1.500, quan està habituada a córrer els 800 metres.