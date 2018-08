Thibaut Courtois sempre s'ha «sentit atret» pel Reial Madrid

Courtois va ser presentat ahir com a nou porter del Madrid i assegura que el club blanc li ha «cridat l'atenció» des de fa temps. «Quan som petits sempre hi ha un equip que ens atrau. Recordo que amb deu anys tenia una samarreta d'Iker Casillas i m'hi sentia identificat. Va ser un exemple per mi», va dir. Sobre la possible rivalitat amb Keylor Navas, el belga va respondre que ve «amb el màxim respecte a competir amb tothom» i que «al Chelsea també hi havia Cech» quan va arribar.