Esther Guerrero es classifica per a la final dels 1.500 a l'Europeu de Berlín

L'atleta banyolina Esther Guerrero passa a la final dels 1.500 metres del campionat europeu de Berlín, després de quedar cinquena amb 4:10.14 i entrar-hi pel millor temps de les no classificades directament. Guerrero, que habitualment corre els 800 metres, va signar una primera sèrie impecable però l'esforç va fer que passés un mal tràngol en la recta final, en què es va veure superada pel grup de favorites. La britànica Laura Muir va emportar-se la carrera amb 4:09.12 i la vigent campiona d'Europa, Angelika Cichocka, va quedar quarta, superant la banyolina en els últims metres. Tot i això, la seva marca «ha valgut la pena» i li ha servit per aconseguir el dotzè millor registre i tenir el premi de classificar-se a la final de demà.

«El meu objectiu era fer el 1.500 i arribar a aquesta final. Sabia que era difícil perquè tenia la setzena millor marca i només hem passat dotze. En els sortejos de la semifinal va tocar-me la primera i intuïa que seria la lenta perquè hi havia tres dones superiors a la resta», explica Guerrero. L'atleta i el seu entrenador, Joan Lleonart, havien plantejat «córrer tant com pogués l'últim quart per esgarrapar dècimes des de davant» que al final «poden ser molt importants». «He estat tota l'estona molt atenta i al costat de la noia que comandava la prova per alleugerir el pes, però no hi ha hagut manera. Ha estat una sèrie molt lenta i hem hagut de córrer tant com hem pogut, en l'última volta amb un minut i escaig. He entrat en l'últim temps, però estic dins. Espero recuperar-me i gaudir d'aquesta final, que era el meu objectiu», diu. Amb els 1.500, Guerrero vol fer una aposta més competitiva per millorar a nivell internacional durant els pròxims anys



Pensant en Doha i Tòquio

L'europeu de Berlín representa un nou repte per la que «ha de ser» la seva prova, els 1.500. Guerrero serà a la final de demà amb la màxima ambició i estant «molt contenta», però no només això. El campionat d'Europa també serveix de preparació per al Mundial de Doha 2019 i els Jocs Olímpics de Tòquio del 2020. Abans d'arribar a la capital alemanya, l'atleta va explicar a Ràdio Banyoles que es tracta «del primer pas» per ambdues competicions i que té «les màximes expectatives per debutar als 1.500 a Europa» i veure on està «a nivell internacional».