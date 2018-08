«Salvar la categoria amb una plantilla tan jove m'ho plantejo com un repte»

M'ha arribat que la setmana passada va ser uns dies a Manchester. Li va provar l'experiència?

Vaig aprofitar que tenia uns dies lliures per anar-hi. Feia temps que havia demanat al Girona la possibilitat de visitar el club per aprendre, fer algunes preguntes i tot plegat. Va ser una experiència molt bona. Vaig estar amb Pep Guardiola i el seu cos tècnic. Les converses van ser molt riques; és una persona que veu moltes més coses que els altres. Crec que el viatge em va servir de molt.

En Pep Guardiola ja sabia qui era vostè?

Sí, em coneixia i també sabia quin era el meu recorregut. Al grup tothom està informat. A més, l'havia conegut unes setmanes abans. Me'l van presentar al PGA de Caldes, en un torneig de golf en el qual va participar. És una persona molt amable. Em va donar permís per veure els entrenaments. Vam xerrar i em va donar quatre consells per formar-me.

Temporada nova, aquest cop al capdavant d'un filial des del primer dia. Com l'afronta?

Amb molta precaució, per ser sincers. És una temporada nova i en un context ben especial com ho és estar en un filial. Encara falten jugadors per arribar i d'altres estan al primer equip. Hem estat quatre setmanes treballant amb pocs futbolistes del Peralada. És un context diferent; però tampoc em queixo, perquè sé on soc. És una mica més complex, això sí, a l'hora d'inculcar idees i conceptes. Sabem que l'inici de la Lliga serà complicat, encara que també esperem anar creixent a mesura que avanci la temporada.

S'han deixat marxar jugadors experimentats i veterans, mentre que els que s'han quedat i els fitxatges són ben joves. Això, en una categoria com la Segona Divisió B no és massa perillós?

L'any passat teníem un gruix de sis o set futbolistes amb certa edat i experiència que ens donaven un saber estar. Ara l'aposta és totalment diferent; creiem que aquesta és la idea que ha de tenir un filial, amb jugadors sub23. És una situació que, personalment, em motiva molt. És tot un repte salvar la categoria amb futbolistes tan joves. Soc conscient que patirem a la primera volta i ho passarem malament. L'objectiu principal, que ningú ho oblidi, és formar jugadors perquè pugin al primer equip el dia de demà.

Gent jove i, a més, moltes cares noves a part de les que encara han d'arribar.

Sí. L'equip serà bastant nou, amb jugadors joves i n'hi haurà pocs de l'última temporada. Ara entenc què li passava al Peralada l'any passat, quan estrenava categoria amb molts futbolistes nous. En el nostre cas se li ha d'afegir que hi ha nanos que acaben d'arribar a Espanya. S'han d'adaptar no només a l'equip, sinó al nostre futbol i també a la ciutat, amb un idioma i una cultura del tot diferent. Això ho fa encara més difícil. Tot i que crec que el temps jugarà al nostre favor. Com he dit, els inicis seran difícils. És un repte i això em motiva moltíssim.

Fa un mes que treballa amb mitja plantilla perquè l'altra meitat està amb el primer equip. És un orgull o un hàndicap?

El meu criteri va molt lligat a la prioritat del club, que no és pas cap altre que el primer equip. Estic lluny de veure-ho com un problema. Si no tinc tots els meus jugadors, entrenaré amb els del Girona C o amb juvenils. Em fa la mateixa il·lusió. Són gent amb fam i ganes de deixar-se veure. Això sempre és una alegria. Sé que estic aquí pel bé del primer equip.

Sembla que, aquest any, amb Eusebio, Onésimo i companyia es vol donar encara més protagonisme als futbolistes de la base. Com ho veu?

Trobo que és un encert i una proposta boníssima. Hi ha molta gent treballant el futbol base d'aquest club. Persones anònimes, que no surten a la llum i que molts no coneixeu. La seva feina és espectacular. Ho estan fent bé, perquè el cos tècnic del primer equip està molt interessat en tot plgat. El contacte amb nosaltres és diari. Estic convençut que debutaran uns quants jugadors a Primera aquesta temporada i això serà increïble.

Es dona més importància a la base que, per exemple, l'any passat amb Pablo Machín?

Jo el que tinc és la sensació que la comunicació és més fluïda i que hi ha interès. Per exemple, amb Onésimo hi tinc un contacte directe. Em pregunta molt. L'altre dia, sense anar més lluny, era a Palamós veient el nostre partit.

Un any més, es preveu una Segona B complicadíssima...

I tant. És una categoria que requereix molt d'ofici i que sempre és complicada. Serà duríssima. Com ja ho era l'any passat. El que més em preocupa, però, és la nostra situació. És especial i ens obliga a reinventar-nos per estar endollats i poder competir.

En els últims mesos, ha passat d'entrenar el Figueres a marxar, a mitja temporada, a un Peralada-Girona B per salvar-lo. Ara, treballa tot preparant un nou curs a Segona B en el filial d'un club de Primera. El que ha viscut en poc temps és autèntic màster!

Va ser una etapa del tot enriquidora. Em vaig dedicar a adaptar-me a totes les situacions el més ràpid possible. Em posava a fer les coses sense aturar-me a pensar. Vaig aterrar en un equip que havia de salvar com fos perquè no estava en un bon moment. I sí, vaig créixer molt. Ara això no s'atura. Si ho fas, te'n passen sis pel costat. Em centro a aprofitar l'experiència. Ara, de nou, el repte és espectacular. Tinc moltes ganes de créixer i demostrar que podem salvar l'equip.

Entrenar a Riudarenes és un nou pas endavant?

Sí. Hem deixat Torres de Palau per treballar en unes instal·lacions molt més bones, en una dinàmica més professional, tot esmorzant i dinant plegats. És una millora, un pas endavant. Estic molt agraït a l'Ivan Hammouch per la gestió; ha lluitat moltíssim per aconseguir-ho.

Pedro Porro és l'home de moda. El sorprèn el seu bon rendiment amb el primer equip?

Sí. No tinc cap dubte que té un gran potencial, com va demostrar en els pocs partits que va jugar amb nosaltres la temporada passada. Però anar al primer equip i fer-ho així té molt de mèrit. Ara, ell ha de saber que això acaba de començar. Estem encantats, esperem que continuï així.

Es parla molt d'ell, però també hi ha d'altres joves prometedors com Giorgi, Paulino Miguélez i més. Abans, trobar una bona fornada per nodrir el primer equip era molt més difícil i ara sembla el pa de cada dia. Una bona notícia?

I tant. Fa ben poc, això era una situació del tot aleatòria. Ara en surten més. Però és que tots els jugadors que tenim al filial és perquè creiem que tenen potencial per arribar al primer equip. Si no, ja no se'ls fitxa. El club està fent una molt bona feina de captació. Tenim fe cega i confiança que tindrem una bona plantilla.

Quantes peces li falten?

Hem de veure l'evolució de tots els jugadors, si s'adapten i encaixen. Estem disposats a esperar fins al final del mercat, però calculo que entre quatre i sis cares noves encara han d'arribar.