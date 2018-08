Albert Arenas sortirà des de la primera línia a Àustria

Després d'assaborir el gust de la victòria, Albert Arenas (KTM) ha tornat a pujar un graó més en la seva progressió al Mundial de velocitat. El gironí va aconseguir la seva primera línia de sortida al Gran Premi d'Àustria, que se celebrarà avui al circuit d'Spielberg. Arenas sortirà des de la tercera posició, rere els dos pilots que pugnen pel títol d'aquesta temporada, Marco Bezzecchi i Jorge Martín, primer i segon a la classificació i a la graella i, de mica en mica, es va consolidant com un nom propi a la categoria. El seu èxit més gran fins al moment ha estat la victòria al passat Gran Premi de França.

En la categoria reina, MotoGP, la pole position va ser per al líder incontestable del Mundial, el cerverí Marc Márquez, que va aconseguir aturar l'empenta de les Ducati de Dovizioso, Lorenzo i Petrucci, per superar, en només dues mil·lèsimes, el temps del segon classificat.

La gran incògnita era el paper que podria fer Maverick Viñales en aquesta qualificació. El pilot de Yamaha, que va patir una caiguda en el passat Gran Premi de la República Txeca, degut al fet que no va poder participar en els testos posteriors al passat Gran Premi, va acabar en onzè lloc i sortirà des de la quarta fila de la graella de sortida, que compartirà amb Àlex Rins i Álvaro Bautista. Amb tot, no són les seves actuacions a la pista el més comentat en les darreres setmanes, sinó que el que més es comenta és el seu distanciament amb el seu cap de mecànics, Ramon Forcada, amb qui trencarà la relació al final d'aquest campionat. El seu company d'equip, Valentino Rossi, no va poder passar la Q1 i sortirà des de la catorzena posició de la graella, des d'on provarà de remuntar per arribar a posicions que li son més pròpies.

Finalment, pel que fa a Moto2, el llançanenc Isaac Viñales, que ha canviat d'equip, passant a ser pilot de Forward Racing en substitució d'Èric Granado, s'està tornant a acostumar a la Suter i va acabar la sessió qualificatòria en trentena posició.