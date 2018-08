Mechaal abandona en la consagració del petit de la saga Ingebrigtsen

Adel Mechaal no va poder acabar la seva cursa dels 5.000 metres a l'Europeu d'atletisme. El palamosí, dins els vuit primers llocs durant tota la cursa va abandonar-la a manca d'unes tres voltes i mitja per acabar-se. Mechaal a part, el que es va veure al tartan de l'Estadi Olímpic de Berlin va ser la consagració d'una promesa. Jakob Ingebrigtsen, el jove noruec, el darrer d'una saga, de només disset anys, va aconseguir divendres l'or als 1.500 i, ahir, va acabar de completar la seva particular gesta amb una victòria incontestable sobre la distància dels 5.000 metres. Mo Farah té un digne successor.

En acabar la cursa, Mechaal va declarar que «venia amb un estat de forma que no era el que m'hauria agradat. A manca de 1.500 metres ja veia que les cames no m'anaven i no em volia arriscar a patir alguna lesió». El palamosí va confessar que «tant de bo hagués fet el mateix temps a la cursa de 10.000. Avui hem corregut amb 20 graus, el 10.000 el vam còrrer amb 36 i això ha passat factura».

De tota manera, sempre positiu, considera que «haver quedat quart d'Europa no és dolent, però si no hagués parat en sec i hagués fet algun exercici, potser hauria arribat millor. D'això n'aprendrem, segur»



Medalles per a Espanya

La marxa va tornar a ser una de les disciplines que més èxits ha donat a la delegació espanyola. En la jornada matinal d'ahir, en la qual es corrien els 20 quilòmetres, tant en categoria masculina com en feminina, en una cursa que va començar de forma simultània i més tard del previst, degut a una fuita de gas en un punt del circuit, van caure més medalles. En categoria masculina es va aconseguir el doblet amb l'or de Alvaro Martín i la plata de Diego García, mentre que en categoria femenina l'or va ser per a María Pérez.

En les competicions de la tarda, però, els seleccionats espanyols no van estar a l'altura del que s'esperava d'ells, excepte en el relleu 4x400, en el qual, després d'anar per davant gairebé tota la cursa, Bruno Hortelano no va poder aguantar l'últim 100, però va deixar Espanya en tercer lloc i amb una marca impressionant (3:00.78). En salt de longitud Juliet Itoya quedava desena, amb un salt de 6,38, en els 800 Álvaro de Arriba finalitzava setè, lluny de la seva millor marca de la temporada, i en els 5.000, a més de l'abandó de Mechaal, Antonio Abadia i Juan Pérez van quedar tretzè i setzè, respectivament, sense donar mostres de poder plantar cara davant la nova sensació de l'atletisme europeu.