Moto2: Bagnaia guanya "in extremis" al Red Bull Ring

L'italià Francesco Bagnaia (Kalex) s'ha adjudicat la seva cinquena victòria de la temporada en imposar-se al Gran Premi d'Àustria de Moto2 que s'ha disputat avui, diumenge, al circuit Red Bull Ring de Spielberg i torna al liderat del mundial amb tres punts d'avantatge sobre el portuguès Miguel Oliveira (KTM), que va ser segon. La tercera plaça a Àustria va ser novament per a l'italià Luca Marini (Kalex), que va encadena el seu tercer podi consecutiu.

L'italià Bagnaia va sortir com una exhalació des de la millor posició de la formació de sortida, però el portuguès Miguel Oliveira (KTM) va aprofitar l'acceleració en meitat de la recta per aconseguir la millor trajectòria en l'entrada del primer revolt del traçat, de la que va sortir ja líder de la cursa per començar a tirar com un posseït amb el clar objectiu de trencar la mateixa des del principi.

Amb Oliveira destacat mig segon, després d'ell es van col·locar tant Bagnaia com l'espanyol Jorge Navarro (Kalex), que no va trigar massa a superar l'italià, mentre per darrere Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que s'havia quedat una mica tallat, es va esforçar per intentar recuperar el contacte amb el trio destacat de cap.

Per darrere van començar a produir-se la primera baixes, amb una caiguda en la qual es van veure involucrats tres pilots, els italians Lorenzo Baldasarri (Kalex), que es va anar per terra a l'entrar colat en un revolt, el seu compatriota Simone Corsi (Kalex) que es va veure envestit per la moto d'aquest, i l'espanyol Augusto Fernández (Kalex), que no va poder evitar la moto del seu propi company d'equip i va acabar també accidentat.

Oliveira es va anar destacant poc a poc a la recerca de la seva tercera victòria de la temporada i la segona consecutiva, que li podia fer poc més líder del campionat, però després ell no cejaban en el seu afany ni Bagnaia, ni Navarro i tampoc Alex Márquez, que va aconseguir "enganxar-se" a ells, amb l'italià Mattia Pasini (Kalex) una mica despenjat.

Una mica més enrere d'ells es va formar un altre quartet perseguidor que a causa dels continus "cops de destral" que es van prodigar entre ells no aconseguien donar-los caça, l'italià Luca Marini (Kalex), el sud-africà Brad Binder (KTM), l'espanyol Joan Mir ( estrella Galicia 0'0 Kalex) i l'alemany Marcel Schrotter (Kalex), amb Iker Lecuona (KTM) una mica més enrere i intentant assolir-los.

El portuguès va saber aguantar al capdavant de la prova gairebé en tot moment però Bagnaia "no li va perdre de vista" i es va mantenir a menys de mig segon del seu deixant com donant la impressió d'esperar el seu moment per atacar, amb Pasini, Márquez, Marini, Binder i Navarro barallant amb afany pel tercer lloc i intercanviant-les posicions cada dos per tres.

A quatre voltes del final van començar els atacs entre Oliveira i Bagnaia, que en algunes voltes es van prodigar amb intensitat, però sempre amb el lusità al capdavant de la prova, fins que en l'última volta, en la penúltima corba, l'italià li va guanyar el espai al portuguès, que encara que ho va intentar recuperar en l'últim revolt no va poder amb el seu rival i va deixar a KTM sense celebració, amb magnificència, en què consideren és "la seva" circuit.

La tercera plaça del podi, un cop més, va ser per Luca Marini, qui va protagonitzar una baralla semblant amb Alex Márquez en l'últim revolt, en què l'espanyol va acabar per terra i no va poder travessar la línia de meta.

Jorge Navarro (Kalex) va concloure en la cinquena posició, amb Joan Mir vuitè, Iker Lecuona en la desena plaça, el gironí Isaac Viñales (Suter) en la 23 i, després d'ell, Alejandro Medina (Kalex).