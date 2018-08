El primer títol, a Tànger

El Barcelona, amb aires renovats, i el Sevilla de Pablo Machín, immers en un atapeït calendari de partits oficials, disputaran aquesta nit (22.oo, La 1) el primer títol de la temporada, la Supercopa, que per primera vegada es jugarà a partit únic i a l'estranger, a l'Estadi Ibn Battuta de Tànger (Marroc).

El partit, en què el Barcelona podria adjudicar-se la tretzena Supercopa de la seva història, serà també el primer partit oficial del futbol espanyol en el qual s'utilitzarà el VAR.

Un torneig ple de novetats que vol guanyar el Barça per tornar el trofeu a les seves vitrines, després de perdre'l l'any passat a mans del Reial Madrid. Llavors, el conjunt blaugrana, encara sense temps per pair la fuga de Neymar da Silva al PSG, no hi va poder fer res contra el conjunt blanc, que li va passar per damunt en els dos partits de l'eliminatòria.

L'equip d'Ernesto Valverde arriba en aquesta ocasió a la cita després de completar una intensa pretemporada, en la qual no ha deixat males sensacions, encara que els resultats no l'han acompanyat. En la gira pels Estats Units els blaugrana van disputar tres partit de la Copa Internacional de Campions: un empat contra el Tottenham Hotspur (2-2) i dues derrotes contra el Roma (2-4) i el Milan (0-1). Sense els internacionals, Valverde va haver de recórrer als no habituals i a molts jugadors del filial, entre els quals van destacar el defensa Juan Miranda i el migcampista Riqui Puig.

Amb la baixa del migcampista Sergi Roberto –un dels destacats de la pretemporada– per sanció, Valverde confeccionarà un onze en què barrejarà alguns internacionals poc rodats amb els homes que més minuts han acumulat en la pretemporada. Jasper Cillessen es perfila com el porter titular en detriment de Marc-André Ter Stegen i, en la defensa, el francès Clément Lenglet, un dels nous fitxatges, podria formar a l'eix amb Gerard Piqué, mentre que els laterals serien per a Nélson Semedo i Jordi Alba. Al centre del camp, un altre dels nous, Arthur Melo, probablement acompanyi Sergio Busquets i Rafinha Alcántara i en punta d'atac una altra de les novetats de la plantilla blaugrana, Malcom Filipe Silva de Oliveira, es perfila com el tercer home d'un trident en què semblen fixos Messi i Luis Suárez.

Titulars habituals com Samuel Umtiti o Ivan Rakitic o el mateix Ousmane Dembélé han estat els últims a tornar del Mundial de Rússia i encara han fet molt pocs entrenaments, de manera que sembla poc probable que apareguin a l'equip titular, igual que una altra de les noves incorporacions, l'últim a arribar, el xilè Arturo Vidal.

El Sevilla, ara entrenat per l'extècnic del Girona Pablo Machín, arriba a la innovadora cita de Tànger enmig d'un esgotador programa, perquè aquest serà el quart partit d'aquest nou exercici, en haver de disputar les prèvies a la recerca de la fase de grups de la Lliga Europa.En quedar setè en la passada lliga, la formació andalusa ha de passar tres eliminatòries. La primera la va superar amb solvència contra l'Ujpest hongarès i ara està immers en la disputa de la segona contra el Zalguiris lituà, que no porta tan encarrilada després de l'1-0 de l'anada disputada dijous passat al Sánchez Pizjuán.

Ara es troba amb el potent Barcelona, rival que el maig passat el va escombrar en la final de la Copa del Rei (5-0), cosa que encara cou en tots els estaments del club, sobretot en l'afició, molt dolguda per la «incompareixença» del seu equip en aquell partit.

Machín, en ple procés d'inculcar la seva idea i estil de joc i encara amb la plantilla en fase de transformació, ha reconegut que arriben al partit poc rodats per la fase del curs en la qual es troben. El sorià ha destacat també l'orgull i prestigi de jugar aquest tipus de partits, i que, des que dijous va acabar el xoc contra el Zalguiris, només pensa a recuperar jugadors i «competir davant un campió de gairebé tot».

En el partit de djous contra els lituans, Machín no va treure en l'equip inicial jugadors com Jesús Navas, els argentins Gabriel Mercado i Franco Vázquez, Sergio Escudero, Pablo Sarabia, el danès Simon Kjaer, el colombià Luis Muriel o Roque Mesa, per la qual cosa molts d'ells seran titulars avui.

Aquestes rotacions indiquen que a Tànger Machín posarà l'onze més competitiu possible, encara que és improbable que hi sigui el mig francès Steven Nzonzi, després que divendres s'exercités per primera vegada al costat dels seus companys, després de ser campió de món a Rússia. Sí que té més opcions Aleix Vidal, que contra el Zalguiris va jugar el partit complet en el seu retorn al Sevilla i que aquest vespre podria enfrontar-se al seu equip de les últimes campanyes i on ha desenvolupat gran part de la present pretemporada.

La Supercopa, fora de l'àmbit esportiu, ve envoltada de polèmica després que el club de Nervión considerés que la Federació Espanyola va actuar contra els seus interessos per traslladar-la a la ciutat marroquina i no seguir amb l'habitual format d'anada i tornada. El club i la federació de penyes han desestimat organitzar viatges per assistir al partit, encara que, malgrat això, seran diversos milers els sevillistes que es concentrin a Tànger amb la il·lusió de veure l'equip guanyant la seva segona Supercopa d'Espanya.