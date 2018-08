Albert Arenas acaba quart al Red Bull Ring del GP d'Àustria en Moto3

El gironí Albert Arenas (Ángel Nieto Team) va acabar en la quarta posició de Moto3 al circuit de Red Bull Ring del Gran Premi d'Àustria. El pilot italià Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) va sortir-ne victoriòs, per davant del seu compatriota Enea Bastianini (Leopard Racing) i de l'espanyol Jorge Martín (Honda). Amb el triomf, Bezzecchi amplia fins a 12 punts el seu avantatge en el lideratge del Campionat del Món respecte a Martín, que va disputar el Gran Premi just una setmana després d'haver estat operat d'una fractura al canell esquerre.

En MotoGP, Jorge Lorenzo (Ducati) va ser el vencedor de l'onzena prova del Mundial amb 39:40.688. El pilot espanyol va avançar-se al seu compatriota Marc Márquez (Repsol Honda) i a l'italià Andrea Dovizioso (també de Ducati). El pilot de Roses Maverick Viñales (Movistar Yamaha) va caure a la dotzena posició després de sortir en l'onzena i se situa cinquè a la classificació general, que està liderada per Márquez. Tot i quedar a les portes de firmar la primera victòria al Red Bull Ring de Spielberg, que és l'últim circuit del calendari mundialista on encara no ha guanyat, el pilot cerverí segueix amb un ampli avantatge al lideratge del Mundial.

Amb un Rossi molt discret durant tot el cap de setmana, tocat per problemes mecànics des dels primers entrenaments lliures, l'atenció a Àustria va centrar-se en la baralla de Márquez amb els dos pilots de Ducati. El mallorquí Jorge Lorenzo va saber jugar les seves cartes fins a l'últim revolt i encara que en l'«ADN» de Marc Márquez estava intentar-ho de qualsevol forma i manera, en els últims revolts de l'última volta es «va deixar anar» per evitar un error que li impedís augmentar el seu avantatge en la classificació provisional del mundial fins als 59 punts amb què ara compta sobre l'italià Valentino Rossi, sisè a Spielberg. Rossi va haver d'anar remuntant posicions des de la catorzena que va ocupar a la sortida i la sisena plaça representa una bona recompensa, encara que insuficient per a les aspiracions del nou vegades campió del món, que va deixar per darrere seu a Dani Pedrosa (Repsol Honda), Álex Rins (Team Suzuki ECSTAR), el francès Johann Zarco (Yamaha), Álvaro Bautista (Ángel Nieto Team), Tito Rabat (Reale Avintia Racing) i Maverick Viñales (Movistar Yamaha).



Isaac Viñales torna al Mundial

El llançanenc Isaac Viñales va estrenar-se amb Forward Racing de Moto2 i va finalitzar la carrera en la 23a posició.