El Manchester City va superar amb autoritat l'Arsenal (0-2) en el primer duel per començar a defensar el títol de la Premier League. Amb la victòria, Pep Guardiola va deixar clares les seves intencions; una superioritat palpable i una plantilla plena de recursos. En canvi, l'equip londinenc, dirigit per Unai Emery, va demostrar que encara té molta feina per fer. «Hem jugat a un nivell alt», va reconèixer Guardiola