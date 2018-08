La Supercopa és blaugrana

Un golàs de Dembélé i un penal aturat per Ter Stegen al llindar del temps reglamentari van permetre al Barça apuntar-se el primer títol oficial de la temporada: la Supercopa d'Espanya. Els blaugrana van haver de sobreposar-se a un gol matiner de Sarabia; primer Piqué, després d'una falta, i després el cacau del francès, van capgirar el marcador. Al 90, el porter alemany va endevinar la idea de Ben Yedder, que no va estar encertat des dels onze metres.

Va ser el VAR l'encarregat de dir la seva al primer acte. Uns 45 minuts a mig gas, típics de pretemporada, amb un Barça que va gaudir de la possessió i un Sevilla ben tancat al darrere i ràpid a la contra, que va aprofitar la primera que va tenir per decantar la balança cap al seu favor. No havia fet res en atac el conjunt de Machín, que va treure petroli d'una acció desafortunada dels blaugrana. Imprecisa va estar la defensa, que va deixar que Sarabia rebés una passada a l'interior de la gran, que el davanter va resoldre afusellant Ter Stegen. Uns segons d'incertesa després, el veredicte del VAR va ser clar: gol.

Se li complicava la final al Barça, que necessitava remuntar per apuntar-se el primer títol de la temporada. Amb una velocitat (o dues) menys del que és habitual, el conjunt d'Ernesto Valverde es va apoderar de la possessió, sense que els andalusos intentessin evitar-ho. La idea del Sevilla era tancar-se bé al darrere i aprofitar els errors en la conducció del seu rival. Vaclik va haver d'aparèixer un parell de vegades per refusar dos xuts gairebé calcats de Messi i Jordi Alba, en les dues primeres aproximacions d'un Barça que no va desistir. Arthur, molt actiu al mig, repartia joc. Dembélé, imprecís, no acabava de connectar cap bona jugada; tampoc Rafinha, força superat al mig del camp. I Suárez, lluny de l'àrea, no feia mal. Al 23, va rebre una bona passada però el seu remat, ben tou, el va atrapar el porter.

Lenglet va tenir l'empat al 27. Una falta servida per Messi va trobar el cap del francès, que va enviar la pilota just per damunt del travesser. També va ser claríssima l'ocasió de Suárez al 37. Dins l'àrea i sense gaire angle, va provar un xut creuat que va fregar el pal llarg. Sense notícies del Sevilla i amb el Barça collant, s'ensumava el gol. Va arribar abans del descans. Messi va botar una falta directa que va iniciar una carambola entre la fusta i el porter; l'esfèrica va quedar morta i Piqué va rematar a la xarxa. Protestes i de nou el VAR, que no va impedir que l'empat pugés al marcador. Abans del descans, Ter Stegen va salvar el 2-1.



Dembélé decideix amb un golàs

Valverde va donar entrada a Rakitic i Coutinho durant la segona meitat, tot intentant reforçar el mig del camp i gaudir encara de més possessió i arribada a dalt. El cert és que sí, el Barça va tenir la pilota i va mantenir el domini, tot i que el Sevilla es va estirar una mica i va arribar amb perill als dominis de Ter Stegen. Vázquez va enviar un cop de cap al pal i un xut ras a fora en pocs minuts de diferència. Abans, Messi va provar Vaclik de falta i Dembélé va xutar al cos del porter al 63 quan ho tenia de cara per marcar. Van prémer l'accelerador els blaugrana, que no van marcar de miracle en una doble oportunitat de Suárez i Messi que Vaclik va refusar. En canvi, no va poder fer res en un cacau de Dembélé al 78 que va tocar el travesser abans d'acabar en gol. L'emoció es va disparar a l'últim minut. Ter Stegen va cometre un penal que ell mateix va aturar.