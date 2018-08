El base Nil Angelats és el primer reforç del Bàsquet Girona pel salt a LEB Plata

El Bàsquet Girona ha arribat a un acord per per aquesta temporada amb Nil Angelats. El base, nascut a Girona i resident a Vilablareix (1,85m, 13-6-1993), es converteix en la primera peça del sènior, que enguany debutarà a LEB Plata. Format a les categories inferiors del Vedruna Girona i el CB Salt, Angelats va marxar l'estiu del 2011 al CB Sant Nicolau (EBA), quan era el vinculat del Bàsquet Manresa. Allà, hi va estar cinc temporades en dues etapes diferents (2011-15 i 2016/17). En aquest període, va arribar a participar en set partits a l'ACB amb el club del Bages. Pel mig, va viure una experiència a l'estranger, al Licher Basket de la 2a divisió d'Alemanya (2015/16). El curs passat, va jugar en el CB Mollet, també a EBA.

"Després de set anys, em fa molta il·lusió tornar a jugar en un club de Girona, la meva ciutat. Tinc ganes de continuar creixent com a jugador i crec que aquest club té totes les eines, tot el que és necessari, per poder-ho fer", ha assegurat el jugador. Angelats també ha afegit que "no sé com anirà l'any a LEB Plata, però sí que sé que estic al vaixell. I, ara que hi soc, toca remar, treballar i ajudar l'equip en el que sigui per tirar endavant". A Fontajau Angelats tindrà com a tècnic Quim Costa, que segueix per segona temporada al club presidit per Marc Gasol.