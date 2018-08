L'arbucienc Keita Baldé, a l'Inter de Milà

Ha tornat allà on va començar tot. On va explotar com a futbolista. Keita Baldé, arbucienc de naixement i originari del Senegal, és l'últim fitxatge de l'Inter de Milà. Torna així a Itàlia, a la Serie A. Competició en què va donar-se a conèixer vestint la samarreta del Lazio. Als seus 23 anys i amb encara un futur brillant per davant, espera que les coses li vagin encara millor que al Principat; allà, 23 partits i 8 gols. Unes xifres més que acceptables, això sí. Ara, però, toca canviar d'aires. El Mònaco l'ha cedit a canvi de 6 milions d'euros a un Inter que disposa d'una opció de compra per valor de 30 milions al final del curs.

Suma així Baldé un altre capítol en la seva carrera en un any, el 2018, més que important per a ell. No pas tant pel seu pas pel campionat francès, sinó perquè va tenir l'oportunitat d'estrenar-se en un Mundial vestint la samarreta del Senegal, aquest mateix estiu a Rússia. Va disputar 80 minuts en la derrota del seu equip a mans de Colòmbia. Suficient per convertir-se en el tercer futbolista gironí que apareix en una fase final d'un campionat del món després de José Parra (Brasil, 1950) i Martí Vergés (Xile, 1962).

De ben segur que Baldé, a Milà, estarà prou satisfet si calca la seva última campanya al Lazio. Amb els romans, el curs 16/17 va jugar més de 30 partits i va marcar un total de 16 dianes.