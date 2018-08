A punt per competir a Tercera

Els equips gironins de Tercera Divisió tenen tota l'atenció posada en aquest cap de setmana, quan s'estrena la lliga 2018-19. Tant el Figueres com el Llagostera donen per tancada la pretemporada i se centren en el seu debut per mostrar de quina pasta estan fets. Els empordanesos seran els primers a encetar la competició. Ho faran el proper dissabte 18 d'agost al Municipal Feliu i Codina de l'Horta a les vuit del vespre amb un rival exigent, que ja els va vèncer aquest estiu eliminant-los de la Copa Catalunya. Per l'altra part, els del Gironès jugaran diumenge al Municipal de la Pobla de Mafumet a les set de la tarda.

«Estem lluny però una mica més a prop de l'equip que volem arribar a ser. Hem crescut molt durant les darreres setmanes i ens sentim capaços de fer un bon partit amb l'Horta, que arriba en un bon moment després de la pretemporada», explica l'entrenador del Figueres, Joan Esteva. Coincidint amb l'any del centenari, els blanc-i-blaus tenen un repte afegit: compten amb «un equip amb molts nouvinguts» i han patit «alguna adversitat per les lesions de jugadors que coincideixen a les posicions del mig». No obstant això, el tècnic destaca la satisfacció amb els seus homes que «treballen amb molta predisposició i actitud». Els contratemps dels darrers dies, que poden «haver frenat la progressió i creixement», queden en segon terme ja que «l'equip ha donat senyals de resposta i avança pel camí que volem». «Intentarem créixer pas a pas, com fins ara», afegeix Esteva.

Oriol Alsina espera l'inici de la lliga seguint la mateixa línia. «Tenim molta il·lusió, ganes de competir i fer-ho bé. Deixem enrere una pretemporada que ens ha donat bones sensacions, sobretot aquí a casa. Diumenge, per exemple, van guanyar contra un Segona B (Peralada). Tot i així, som conscients que serà un partit complicat i volem donar el millor de nosaltres», assegura el del Llagostera. El conjunt blaugrana va anunciar ahir que Fran Ochoa es desvincula del club, però no suposa una preocupació per al tècnic. «No es tracta d'un jugador titular ni perdem potencial», diu Alsina. Amb la nova baixa, l'entrenador no descarta cap fitxatge: «Al Llagostera mai ens aturem i sempre volem millorar l'equip, en funció de les possibilitats esportives i econòmiques». El Figueres i el Llagostera es trobaran el 21 d'octubre (jornada 11) protagonitzant un nou derbi gironí. «El Llagostera ha fet una plantilla grandíssim nivell i és un dels clars favorits a ocupar no només les places de promoció, sinó a lluitar per la primera posició», considera Esteva. Alsina prefereix no fer cap valoració perquè, argumenta, no l'ha vist jugar encara.



21 equips a la competició

El calendari d'aquesta temporada està marcat per l'ascens administratiu del Sants, que fa que hi hagi 21 equips a Tercera en un curs molt atapeït. La primera jornada serà aquest cap de setmana –abans de l'inici de Segona B- i l'última el del 19 de maig. A més, la competició només s'aturarà el 30 de desembre i cada jornada descansarà un equip. «Serà un curs molt llarg, amb partits intersetmanals. Per a una plantilla com la nostra, que és curta, això segurament no ajuda», considera Esteva. Segons sembla, el calendari també es farà feixuc per al Llagostera. «Jugarem partits entre setmana i per això és important tenir un bon fons de plantilla. Els intersetmanals no agraden a ningú i resulten complicats per qüestions d'horaris. Hi ha setmanes a nou punts, cosa que no serà fàcil de gestionar», afegeix Alsina. I és que hi haurà competició els festius de setembre, novembre i març.