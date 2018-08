Angelats, primer reforç del Bàsquet Girona a LEB plata

El base Nil Angelats es converteix en el primer reforç del Bàsquet Girona per al seu debut a LEB Plata. El club presidit per Marc Gasol va anunciar ahir l'acord per a la propera temporada amb el jugador gironí, que arriba del Mollet (EBA) i torna a Girona set anys després. Angelats, resident a Vilablareix, es converteix en la primera peça del sènior i assegura que «em fa molta il·lusió tornar a jugar en un club de Girona, la meva ciutat».

El jugador, de 25 anys, arriba a l'equip que dirigeix Quim Costa, per segona temporada, perquè «hi ha moltes coses que em criden l'atenció». El base té la intenció de «seguir creixent com a jugador» i creu que «el Bàsquet Girona té totes les eines necessàries per aconseguir-ho». «Tant l'entrenador com tot l' staff tècnic proporcionen tot el necessari perquè un jugador pugui créixer», explicava Angelats. «Òbviament, la categoria també influeix. Aquests dies he estat rumiant com ens pot anar l'any vinent i la veritat és que no sé si bé o malament, però sí que sé que estic al vaixell. I, ara que hi soc, toca remar, treballar i ajudar l'equip en tot el que sigui per tirar endavant», va dir.

Angelats va formar-se a les categories inferiors del Verduna Girona i el CB Salt. L'estiu del 2011 va fer el salt al CB Sant Nicolau (EBA), que aleshores estava vinculat al Bàsquet Manresa. Angelats va passar cinc temporades al club de Sabadeel en dues etapes diferents; 2011-15 i 2016-17. Durant aquest temps, el base gironí va arribar a participar en set partit de l'ACB amb el club del Bages. La temporada 2015-16 va viure una experiència a l'estranger, fitxant pel Licher Basket de la segona divisió d'Alemanya. El curs passat va estar també a EBA.