Fernando Alonso no correrà a la Fórmula 1 l'any que ve

Fernando Alonso (McLaren) va anunciar ahir que no correrà al Mundial de Fórmula 1 l'any 2019. El pilot espanyol, que assegura necessitar un «canvi» a la seva carrera per afrontar «nous reptes emocionants», deixarà el «Gran Circ» del motorsport després de 17 temporades i dos títols de campió del món.

«Han sigut 17 meravellosos anys en aquest esport increïble. Ja és hora que hi hagi un canvi i segueixi endavant», va dir l'asturià en declaracions a McLaren. «He gaudit cada minut d'aquestes temporades i no podré agrair-ho suficientment a les persones que han contribuït perquè siguin tan especials», va afegir. Alonso, fins ara, acumula un balanç de 32 victòries, 22 pole positions i 97 podis en els seus 17 anys de competició a la Fórmula 1. A més d'aconseguir els campionats del món del 2005 i 2006 a Renault. A banda de McLaren i l'equip francès, el pilot ha passat per Minardi i per Ferrari. Amb la primera victòria l'any 2005, va convertir-se en el campió del món més jove en la història de la Fórmula 1 del moment. A tot això, cal sumar-hi tres subcampionats.



Més compromís i passió

Malgrat anunciar el seu adeu a la Fórmula 1, Alonso va explicar que encararà les cites que queden d'aquesta temporada «amb més compromís i passió que mai». «Encara hi ha diversos Grans Premis i participaré en ells amb la màxima expectació», va advertir. Seguint aquesta línia, el bicampió del món va remarcar que la decisió ha sigut meditada i «ferma» des de fa uns mesos. «M'agradaria agrair especialment a Chase Carey i Liberty Media els esforços realitzats per fer-me canviar d'opinió. També a tots els que s'han posat en contacte amb mi durant aquest temps», va indicar.

El pilot espanyol no descarta participar en nous esdeveniments, després de córrer al Mundial de Resistència i de proclamar-se campió de les 6 Hores de Spa i les 24 Hores de Le Mans. «Ja veurem el que em presenta el futur. Estic segur que trobaré nous reptes emocionants. Estic vivint un dels moments més feliços de la meva vida, però he de seguir explorant noves aventures», va concloure. Per la part de McLaren, el president executiu Zak Brown va reconèixer que no creu que sigui el moment de retirar-se. «Respectem la decisió, encara que creiem que està en la millor forma de la seva carrera», va comentar.