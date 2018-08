L'últim assaig abans de la Lliga

Després d'arrencar la temporada proclamant-se campió de la Supercopa d'Espanya per tretzena vegada en la seva història, el Barcelona es presenta aquesta tarda (18.15, Antena 3/Barça TV) oficialment davant la seva afició, amb el Boca Júniors argentí de Carlos Tévez com l'equip convidat a la festa. Els aficionats que acudeixin al Camp Nou podran veure en directe les quatre cares noves del conjunt blaugrana per al curs 2018-19: el defensa Clément Lenglet, els migcampistes Arthur Melo i Arturo Vidal i el davanter Malcom. També els dos joves del filial que han convocat durant tota la pretemporada a les portes del primer equip: el defensa Juan Miranda i el migcampista Riqui Puig. Són baixa per lesió els migcampistes Denis Suárez i Carles Aleñá. L'equip que dirigeix Ernesto Valverde va donar una bona imatge contra el Sevilla (2-1), a la Supercopa disputada a Tànger (Marroc), i avui intentarà ratificar aquestes bones sensacions en un partit més lúdic i molt menys exigent. L'amistós arriba tres dies després de jugar-se el primer títol de la temporada i tres abans del debut de la Lliga, també al Camp Nou, dissabte davant el Getafe. Per tant, s'espera que els titulars habituals disputin pocs minuts contra l'esquadra argentina.

En qualsevol cas, els qui podrien entrar a l'onze seran tots els nou fitxatges. Malcom es va quedar fora de la convocatòria davant el Sevilla, Arturo Vidal va jugar els últims quatre minuts i Arthur només la primera part. L'únic que va disputar el partit complet de Tànger va ser Lenglet, però contra el Getafe probablement cedeixi la titularitat al seu compatriota Samuel Umtiti, per la qual cosa segurament també sigui avui titular.

La notícia d'impacte d'ahir a l'Argentina va ser l'anunci que Leo Messi deixa temporalment la seva selecció. Ja hauria comunicat al tècnic Scaloni que no pensa disputar els amistosos contra Guatemala i Colòmbia d'aquest any i deixa a l'aire què passarà el 2019. El proper gran repte argentí és la Copa Amèrica de l'estiu que ve.