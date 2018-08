Pau Jiménez (Salt Gimnàstic Club) debuta a l'Europeu amb només 14 anys

El Salt Gimnàstic Club continua progressant a passes de gegant i l'última prova està en el debut del jove gimnasta Pau Jiménez als europeus de Glasgow. Amb només 14 anys, el gimnasta va participar en la categoria júnior de Gimnàstica Artística i, tot i no aconseguir classificar-se per quatre dècimes, «va fer un molt bon paper per l'edat que té». Jiménez, que es converteix en el primer membre masculí del club que competeix a nivell europeu júnior, té un prometedor futur per davant.

«Tenint en compte que és de l'any 2003, cal destacar la bona competició que va fer. La resta d'atletes tenien uns tres anys més que en Pau i no tothom té la sort de debutar als europeus amb Espanya», comenta la directora tècnica Montse Hugas. El del Salt Gimnàstic va desplaçar-se la setmana passada a la ciutat escocesa amb el tècnic Adrià Alonso per competir al SSE Hydro -amb capacitat per a 13.000 persones- en la categoria júnior amb els seus companys d'equip Franco Elian Sánchez, Eduard Méndez, Jorge Rubio i Daniel Tuya. «Espanya portava un equip sènior i un júnior. Com que a l'equip dels grans hi havia gimnastes lesionats, dos del júnior van fer el salt. Aprofitant que hi havia dues vacants, en Pau va poder entrar a l'equip nacional espanyol», explica el president Eduard Nogué. El jove Jiménez ja ha format part de l'equip estatal júnior més jove de la competició europea i a Glasgow va deixar el llistó alt fent una molt bona competició per buscar mantenir la seva progressió davant els rivals més destacats. «L'equip júnior espanyol no va aconseguir classificar-se, però per nosaltres és un orgull molt gran tenir un gimnasta en un campionat europeu. I més, amb aquests números, ja que va estar a punt d'entrar a la final d'una parella. Li va anar de dècimes», segueix Nogué.

El gironí va participar en cinc aparells aconseguint superar totes les notes a l'equip nacional, que va quedar-se a la 17a plaça (de 35 equips). «On va lluir-se sobretot va ser en terra, fent un 13 de 100», diu Hugas. En aquest exercici, Jiménez va sumar la puntuació més alta amb 13100 i va quedar en la 24a posició entre els 155 gimnastes que hi participaven. «El seu debut a l'Europeu de Glasgow és molt important pel Salt. En Pau porta una temporada brillant. A nivell de Catalunya sempre està per davant de tot i d'Espanya ja s'ha penjat unes quantes medalles. És un nen que promet i s'ha de consolidar a nivell espanyol», conclou el president Nogué. Amb la participació de Jiménez a l'Europeu júnior, els saltencs tornen a destacar en aquest esport.