La Lliga disputarà partits oficials als Estats Units

La Lliga disputarà partits oficials de la temporada als Estats Units a partir d'aquesta temporada 2018-19, després de l'acord per 15 anys signat per la Lliga i la multinacional de mitjans, esports i entreteniment Relevent que pretén impulsar el futbol als Estats Units i Canadà.

Així ho va anunciar en un comunicat la Lliga, que ha precisat que "Laliga North America ', una aliança d'empreses a 15 anys i participada al 50 per cent, serà el representant de Laliga en tots dos països i que preveu, entre altres accions, celebrar un partit de la Lliga als Estats Units, el primer d'una lliga europea jugui fora del vell continent.

Segons publica el diari 'El País', la celebració del partit de la Lliga espanyola serà "com més aviat possible", ja aquesta mateixa temporada 2018-19 amb l'actual campió, el Futbol Club Barcelona, ??o el Reial Madrid, guanyador de la Lliga de Campions en els últims tres anys, com un dels equips.

Aquest acord marca un punt d'inflexió per al futbol als Estats Units i Canadà, i amb la Copa del Món de la FIFA de 2026, que se celebrarà a Amèrica del Nord, a l'horitzó.