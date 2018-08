Messi «Farem el possible perquè la Champions torni al Camp Nou»

El nou capità del Barça, Lionel Messi, va prometre ahir a l'afició blaugrana que l'equip lluitarà amb totes les seves forces aquesta temporada per tornar a guanyar la Lliga de Campions, un trofeu que s'ha resistit al club durant els últims tres anys. «El curs passat tots ens vam quedar amb l'espina clavada de la Champions, per com va ser més que res, i prometem que farem tot el possible perquè aquesta copa tan maca i desitjada torni al Camp Nou», va dir Messi.

Al damunt de la gespa i durant els minuts previs a la disputa del Trofeu Joan Gamper, l'argentí es va dirigir a l'afició i va parlar de la seva estrena com a capità. «Per a mi és un orgull molt gran ser el capità d'aquest club. Sé el que significa ser-ho perquè he tingut la sort de tenir grans exemples com Puyol, Xavi i l'últim, el gran Andrés (Iniesta), a qui trobarem molt a faltar.