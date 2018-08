El president Bartomeu augura un any «històric» per a l'entitat blaugrana

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, es va mostrar convençut que l'entitat pot viure «un any històric» ja que els equips de les diferents seccions aspiren «a guanyar-ho tot» aquesta campanya. El mandatari va comparèixer ahir davant els assistents al 39è Congrés Mundial de Penyes, que es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya i que va reunir a més d'un miler de representants de més de 400 penyes.

Bartomeu va centrar el seu discurs en l'àmbit esportiu i especialment en el primer equip de futbol, i es va mostrar molt optimista respecte a la temporada 2018-19. «Tinc el convenciment que podem viure un any històric. Hem començat molt bé la temporada i esperem acabar-la encara millor», va manifestar. Després de recordar els 19 títols aconseguits pels equips professionals del passat curs - «el llistó està molt alt però no ens conformem amb menys», va indicar-, va agrair l'aportació dels jugadors que van contribuir a aconseguir-los, començant per l'Andrés Iniesta. «Quan torni del Japó tindrà altres tasques al club de les quals ja hem parlat», va revelar el màxim mandatari sobre els plans per al jugador manxec quan es retiri.

Va compartir també un video d'homenatge al capità, que després de la seva marxa ha cedit el braçalet a Leo Messi, que compartirà aquest honor amb Busquets, Piqué i Sergi Roberto. «Quatre capitans formats a la Masia, una singularitat en el món del futbol», va destacar.

Els quatre fitxatges d'aquest estiu, Arthur, Lenglet, Malcom i Arturo Vidal, també van fer acte de presència al Congrés Mundial de Penyes blaugrana.