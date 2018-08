L'aler David Cuéllar seguirà al Bàsquet Girona per afrontar l'estrena a LEB Plata

El Bàsquet Girona i David Cuéllar han acordat la renovació de l'aler lleidatà per una temporada més. L'exterior nascut a Benavent de Segrià (1,97m, 8-9-1997) va iniciar-se en el bàsquet a les categories inferiors del Maristes Montserrat de Lleida i, en edat infantil, se n'aniria al Lleida Bàsquet. Allà hi jugaria fins l'estiu del 2014, quan va marxar a Fuenlabrada abans del seu segon any de júnior. Estaria tres temporades en el club del sud de Madrid (2014-17), les dues últimes amb el filial, una a LEB Plata i l'altra a EBA. També arribaria a debutar amb el primer equip en l'ACB. El passat va ser el seu primer any a Girona, a les ordres de Quim Costa en el debut del sènior del club a EBA.

Cuéllar explicava ahir sobre la seva renovació que «ha estat una decisió fàcil. Des del moment que vaig deixar la ciutat la temporada passada, veia clara l'opció de continuar. Aquí vaig progressar en aspectes del meu joc que en el passat no havia treballat i també vaig millorar mentalment». L'aler va afegir que «estic content de seguir per poder desenvolupar-me com a jugador, però també com a persona. Espero continuar en la mateixa línia de treball que durant l'any passat en una categoria com la LEB Plata, on ningú regala res».

Aquesta renovació és el segon moviment que anuncia el club a la plantilla després que també aquesta setmana Nil Angelats (Mollet) s'hagi convertit en el primer reforç del nou projecte.