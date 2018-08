Quim Fontané opta a revalidar l'Europeu de caiac «freestyle»

El palista saltenc Quim Fontané ha passat en primera posició les rondes preliminars del Campionat d'Europa de caiac d'estil lliure que va arrencar ahir a Cunovo, Eslovàquia. Demà lluitarà per guanyar-se un lloc a la final de diumenge per tal de revalidar el títol europeu que va aconseguir el 2016 a Alemanya. Si ho aconsegueix, serà el quart títol de campió d'Europa per a Fontané. A més, tot i la dificultat de l'onada, enguany lluitarà per arribar als 2.000 punts, una puntuació que encara no ha aconseguit cap palista.

Fontané afronta el Campionat d'Europa amb molta motivació després d'aconseguir la medalla de plata en el global de les dues Copes del Món celebrades a Sort el passat mes de juliol.

El palista gironí parteix com a favorit, ja que és l'actual campió del món i campió d'Europa en la disciplina de freestyle. Tot i això, el palista del Club Piragüisme Salt-Ter afirma que afronta la competició relaxat i sense que la pressió el domini per tal d'assegurar-se un lloc a la final de diumenge. Els principals rivals són l'anglès Gavin Barker; el polonès Tomasz Czaplicki, i el francès Sébastian Devred.