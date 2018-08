El Sevilla goleja el Zalgiris (0-5) i passa a l'última prèvia per ser a la Lliga Europa

El Sevilla FC es va classificar per a l'última ronda prèvia per estar aquesta temporada a la Lliga Europa de manera contundent, després de derrotar a Lituània el Zalgiris Vilnius per un clar 0-5 que, sumat al 1-0 de l'anada, permeten l'equip andalús deixar clara la diferència amb el club de la capital lituana. Una diferència mostrada per cadascun dels sevillistes que va treure Pablo Machín al seu onze titular, com és habitual amb defensa de tres centrals. Sobretot, per part dels golejadors Nolito i Pablo Sarabia, i també de Banega, Amadou i Ben Yedder. L'inici va ser pletòric per al Sevilla, ja que als vuit minuts l'avantatge ja era doble. Primer va ser Nolito qui va rematar a plaer una centrada de Sarabia i, sense temps per respirar, va ser el propi Sarabia, qui va repetir abans del descans. A la represa el partit va ser més igualat i els locals van tenir dos xuts al travesser, però van ser els visitants els que van sumar dos gols més gràcies a Arana i Nolito.