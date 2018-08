El Barça inicia la defensa del títol rebent l'Alabès al Camp Nou

Un Barça renovat inicia aquest dissabte (22.15, beIN) la defensa del títol, rebent al Camp Nou l'Alabès, en un partit en què han de començar a notar-se les noves virtuts del conjunt blaugrana, que s'enfrontarà a l'últim equip que va guanyar al Camp Nou en competició domèstica. Els d´Ernesto Valverde han incorporat, de moment, quatre reforços per afrontar el nou curs: Clément Lenglet, Arthur Melo, Arturo Vidal i Malcom.

El tècnic sembla que apostarà aquesta temporada pel 4-3-3 com a sistema de capçalera, un dibuix en què Messi podria sortir des de la dreta, i Coutinho reafirmar-se com el punta esquerre d'un trident en què Luis Suárez ha de seguir sent la referència com 9.

Precisament l'estat de forma del davanter uruguaià, a qui sempre li costa agafar el ritme a l'inici de temporada, és el més preocupant d'un Barça que ve de guanyar-li la Supercopa d'Espanya al Sevilla (2-1) i que ha demostrat que és un equip encara més sòlid que el de l'any passat. Amb les baixes per lesió dels migcampistes Denis Suárez i Carles Aleñá, caldrà veure si els nous pugen el nivell des de la banqueta o poden fer-ho des de l'inici. De moment, sembla que l´onze titular no serà gens diferent del de l´última temporada.

De la seva banda, l'Alabès va ser l'últim botxí barcelonista al torneig de Lliga, el 10 de setembre de 2016 a un duel que va acabar amb un 1-2 al marcador. El seu tècnic, Abelardo Fernández, té les baixes del sancionat Adrián Diéguez i els lesionats Rodrigo Ely i Tomàs Pina.