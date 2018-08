Palau i Sánchez (Uni) són a la prellista del Mundial

A la prellista de 16 jugadores que ha escollit el seleccionador espanyol Lucas Mondelo per al Mundial 2018 hi ha moltes cares conegudes. Les jugadores de l'Spar Citylift Girona Laia Palau i Beatriz Sánchez; les gironines Queralt Casas i Marta Xargay; i les ex de l'Uni María Conde i Leonor Rodríguez destaquen entre la llista de candidates que a priori viatjaran a Tenerife per disputar el campionat del món a finals de setembre. De les 16 seleccionades però, només podran participar-hi 12, per la qual cosa tenen prop d'un mes per demostrar al seu entrenador que mereixen tenir un lloc a la cita mundial.

«Estem molt contents de tenir jugadores nostres a les seleccions, sigui la que sigui. Això demostra que tenim qualitat al club i, per tant, ens satisfà. Aquest any però, ens resulta un entrebanc per a la preparació de l'equip que comença al setembre. Més encara si comptem que la Núria Martínez està convocada pel Mundial 3x3 a Filipines», explica el director esportiu de l'Uni Pere Puig. A banda de la mitja dotzena de jugadores que tenen un vincle amb Girona, també han entrat a la llista Silvia Domínguez, Cristina Ouviña, Anna Cruz, Belén Arrojo, Alba Torrens, María P. Araújo, Tamara Abalde, Laura Gil, Laura Nicholls i Astou Ndour. Totes elles continuaran la seva preparació el dimecres vinent a València (al juny ja van fer una estada a Palma), on intentaran fer-se un lloc a l'equip de 12 jugadores que viatjarà a Tenerife.



Les proves abans del Mundial

Mondelo vol posar l'equip a punt de la millor manera possible. Després de València, on disputaran un quadrangular amb la presència de les medalles de plata i bronze de l'últim EuroBasket, Espanya -que és or- anirà fins a Extremadura per continuar amb la preparació i tot seguit desembarcarà a Tenerife. L'expedició jugarà els últims amistosos en un torneig contra Japó, Xina i Austràlia. «Serà llavors quan sentirem el suport de la gent que ens acompanyarà al Mundial», assegura el seleccionador que volt tenir «a tot un país i una illa entregats a la Selecció femenina que no els decebrà».