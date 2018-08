El Manresa es nega a jugar a Palamós perquè feien pagar als acompanyants

El Palamós està abonat, d´un temps ençà, a viure situacions surrealistes. En plena disputa entre la directiva i l´oposició per la moció de censura, a nivell esportiu l´equip es prepara pel retorn a Primera Catalana, on en teoria, serà un dels favorits a l´ascens a Tercera. Ahir, però, l´amistós que tenia programat a les vuit del vespre contra el Manresa al Nou Estadi no es va acabar disputant per una rocambolesca situació: els del Bages van girar cua quan van veure que el degà volia cobrar entrada als cinc o sis acompanyants que anaven amb la seva expedició (10 euros). El que havia de ser un amistós de preparació, doncs, va acabar amb una discussió acalorada entre els representants dels dos clubs. El Manresa, finalment, va optar per marxar i el partit es va suspendre tot i haver fet la despesa de quilometratge i arbitral.

Ahir també es va acabar ajornant el triangular que s´havia de fer a Riudarenes entre l´Olot, el Farners i el Girona juvenil «per incompatibilitats logístiques», segons va informar el club garrotxí a Twitter.