Messi sempre treu el geni

Una genialitat de Leo Messi, amb un xut de falta des de la frontal que va sorprendre Pacheco entrant ras aprofitant el salt dels integrants de la barrera, va desencallar una estrena del Barça a la lliga que semblava condemnada al disgust. Ernesto Valverde va sorprendre d´inici amb una alineació en la qual hi destacava la presència de Sergi Roberto a la medul·lar i la suplència del brasiler Philippe Coutinho. El guió del partit va ser de seguida el previst: els locals van fer-se ràpidament amb el domini i la posessió de la pilota, i els d´Abelardo, mentrestant, es defensaven amb rigor i buscaven en atac la velocitat de Sobrino. El primer temps va acabar sense gols. Messi va tornar a fer-se omnipresent, donant assistències a Dembélé i Suárez. Un xut de falta al travesser de l´argentí al minut 38 va ser la millor ocasió dels locals juntament amb una acció immediatament posterior que va acabar amb Dembelé errant la rematada.

El Barça havia proposat molt més que l'Alabès, però no trobava el camí del gol. A la segona part Valverde va decidir moure fitxa asseient Semedo i posant Coutinho al camp. Sergi Roberto va col·locar-se, aleshores, de lateral dret. Els blaugranes semblava que havien posat una marxa més. La pilota es movia amb més fluïdesa i l´Alabès cada vegada se les veia amb més dificultats per contenir el potencial català. Alba, que es va plantar sol davant Pacheco, va tenir la primera ocasió clara del segon temps. El gol no arribava i els de Valverde començaven a tenir pressa.

I va aparèixer Messi. Com sempre. A la primera part ja havia enviat una falta al travesser. I la següent que va tenir no la va desaprofitar després d´haver rebut una obstrucció de Duarte sobre la frontal. Aquesta vegada no va optar per un remat per sobre la barrera, sinó que va buscar l´efecte sorpresa de xutar ras esperant el salt dels jugadors visitants, que es va produir. El mateix gol que li va fer al Girona la temporada passada al Camp Nou per situar el 3-1.

Era el gol 6.000 del Barça a la Lliga. Messi també havia fet el 5.000 el 2009. El partit estava encarrilat. Coutinho va fallar un parell de gols però al minut 83 va sentenciar amb el 2-0, i en l´afegit Messi va completar la seva genial actuació amb el 3-0 definitiu.