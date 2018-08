El Sarrià multiplica les expectatives

Coincidint amb el canvi de junta, la Unió Esportiva Sarrià prepara la nova temporada a plaer. El president Joan Llunell i el vicepresident Jordi Paretas van agafar el relleu d´Alícia Garcia el passat mes de juny –després que es fes pública la seva voluntat de no continuar i ningú més s´hi presentés– i, des de llavors, treballen a tot drap perquè Sarrià torni «a gaudir» de l´handbol, el seu esport per excel·lència. Nova junta, nou entrenador i nova imatge del pavelló per donar pas al curs que comença i que es presenta amb més ambició que mai: potenciar els equips de base i fer el salt amb el sènior masculí i femení.

«Ho vam haver de pensar bastant, ja que un mandat són sis anys. Però es tracta del club de la nostra vida, hi hem jugat des de petits i no podiem deixar-ho perdre. Ara tots parlem el mateix idioma i tenim les idees molt semblans», explica Llunell. Paretas, la seva mà dreta, també comparteix que la seva «íntima vinculació ho fa tot més especial». «Si estem aquí és perquè ens sentim el club nostre, si no segurament no hi seríem», diu. I és que tots els membres de la nova junta estan lligats al Sarrià, ja sigui perquè són exjugadors o per tenir-hi fills. Per això, lluiten «amb un mateix objectiu» i «sense esperar res a canvi». «La idea del nostre projecte és continuar amb el que s´ha anat fent durant els anys. No volem perdre el treball de totes les juntes directives, però, ja que ens hi posem, volem intentar fer-ho el millor possible i fer un pas endavant», assegura Paretas. «Hem de formar jugadors des de la base i donar-los els mitjans perquè puguin treballar bé. Els objectius a llarg termini no importen, si nosaltres sabem que estem treballant perquè el planter arribi al primer equip. Si ho aconseguim, segur que surten sols i es recompensarà el temps que hi dediquem», afegeix Llunell. Aquest projecte, que prioritza la «professionalització» de l´àrea esportiva, està encapçalat per Josep Espar, que torna al club «molt motivat» després de passar una temporada al Veszprém hongarès. «Tot el dia està pensant en handbol i com estructurar projectes al Sarrià a curt i llarg termini», comenta Llunell sobre Espar, que també dirigirà la banqueta del primer equip a Primera Nacional.

A partir de demà, el primer equip tornarà als entrenaments sense cap fitxatge. «Juguem amb el que tenim a la base. El primer dia que ens vam reunir amb Espar per fer la plantilla ens va dir que comptava amb el que tenim perquè amb això som capaços d´arribar a les màximes quotes», se sorprèn Paretas. Precisament amb aquest equip, el Sarrià vol ascendir a Plata. També amb el femení però «és més difícil» perquè s´ha de partir de la base que «es necessiten equips a totes les categories». «Quan acabem el mandat, volem tenir equips femenins a totes les categories. Si disposem de més pavelló, ho intentarem», confirma el president.

La petjada dels antecedents

Llunell i Paretas volen fer destacar el Sarrià i consolidar-lo a l´handbol professional. Per aconseguir-ho, aposten per emmirallar-se al passat. «Pintant la primera samarreta del club a l´exterior del pavelló seguint la línia de la nostra vinculació al club. És l´única que van votar els socis quan van crear la Unió Esportiva Sarrià amb la fusió l´any 1977 dels dos clubs d´hanbol sarrianencs (Montserrat i ADC), que eren molt potents», comenta Paretas tot recordant «totes les categories» i anècdotes viscudes amb Llunell al club de les seves vides.