Josep Espar marxa a Polònia i el nou tècnic del Sarrià d'handbol serà Pere Coll

Josep Espar no entrenarà finalment el Sarrià d'handbol, que aquest vespre comença la pretemporada per afrontar un any més la lliga de Primera Nacional. El tècnic ha arribat a un acord per poder deixar aquest càrrec i marxar a Polònia per fer de segon de Xavi Sabaté al Wisla Plock, un equip que disputarà la Lliga de Campions. A Sarrià el seu substitut serà Pere Coll, que fins ara exercia de segon. Espar sí que mantindrà el càrrec de director esportiu del Sarrià per implantar un sistema de joc i entrenaments més professional.