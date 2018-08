L'enfonsament de la històrica travessa

No corren bons temps per a la travessa. El popular bitllet d´apostes esportives està perdent valor a gran velocitat tot i l´augment dels partits disputats. En la temporada 2003-2004, la travessa batia rècords de recaptació: cada jornada es facturava una mitjana de més de dotze milions d´euros. No obstant això, en l´última campanya, la 2017-2018 les dades de facturació no arribaven ni als tres milions per jornada, segons dades recollides en un estudi recent. Aquest decreixement significa una rebaixa en els diners percebuts per les vendes de fins a un 76,40%, trobant-se en l´actualitat en mínims històrics des de l´inici de segle tot i la pujada del preu de l´aposta (de 0,50 a 0, 75 euros a la 2015-2016). Aquesta situació es tradueix en una significativa pèrdua de diners per a l´Estat, la Federació Espanyola de Futbol, ??La Lliga i els premiats.

La travessa porta onze temporades consecutives recaptant menys diners. Aquesta caiguda en els diners rebuts és més notable en la temporada 2008-2009 (una baixada del 16,70%), a la 2013-2014 (18,06%) i, sobretot, en la 2015-2016, amb un decreixement del 18,88%, just en l´any en el qual l´aposta va pujar un 50%, passant de costar 50 cèntims a 75.

Les dades indiquen que una butlleta sense el ple al 15 i amb 14 partits, la que hi va haver a la temporada rècord del 2003-2004, es venia molt millor, ja que en la campanya següent, de nou amb el ple entrant en vigència, hi va haver baixades tant en la facturació per jornada (un 2,18%) com en la recaptació anual (6,73%).

Una altra dada sorprenent és el que indica que ni tan sols allargar la quiniela, ficar-li més jornades i, per tant, estar més setmanes en venda, ajuda a pal·liar aquesta devaluació. Entre l´any 2003 i el 2007, la travessa es va vendre durant menys de 45 jornades (43 la que més i 41 la que menys), superant sempre els 10 milions de venda mitjana per jornada i, en tres de les quatre temporades, per sobre dels 500 milions d´euros de recaptació anual. En canvi, entre el 2015 i el 2018, la travessa es va vendre en més de 65 jornades (arribant al màxim de 70 a la 2015-2016) i en cap van arribar als quatre milions per jornada. La temporada en què el canvi es va convertir en una tendència és la 2010-2011. Des d´aquell curs en cada campanya hi ha hagut una variació negativa en la xifra total recaptada.