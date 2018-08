Punt de partida per al Llagostera

El Llagostera va aconseguir salvar un punt en el partit del seu retorn a Tercera Divisió. Els d'Oriol Alsina van poder empatar, a un quart d'hora per al final del partit, el gol inicial del Pobla Mafumet, que havia aconseguit sorprendre el porter Marcos abans del quart d'hora de partit.

El matx va començar amb els dos conjunts ben posicionats i amb igualtat en el joc, però la primera aproximació va arribar per part del Llagostera, tot i que Gil Muntadas no va poder controlar la pilota en una contra molt ràpida, al minut 6. A la primera, els locals sí que van aconseguir marcar. Cinc minuts més tard, Kone va guanyar l'esquena de la defensa per batre Marcos i fer pujar l'1-0 en el marcador.

Els d'Oriol Alsina, amb el marcador en contra, van agafar la responsabilitat i la pilota, però l'ordenada defensa dels tarragonins els impedia acabar d'arribar amb perill a la porteria de Cordero. Amb tot, la millor ocasió de la primera la va tenir Sascha de cap, al minut 25, mentre que Marcos, al 45, va evitar el segon gol del conjunt local.

A la represa, la tònica va continuar essent la mateixa. El Llagostera dominava la pilota però La Pobla feia mal a la contra. Marcos va salvar els d'Alsina en diverses ocasions, però al final la persistència dels visitants va tenir premi i, al minut 76, Josu va aconseguir engaltar una pilota que va sorprendre Cordero i va establir l'empat final. Abans, però, Marcos va haver d'aparèixer per salvar el punt amb les seves intervencions.