Quim Fontané acaba cinquè a l'Europeu de Freestyle

El quart europeu per al palista saltenc Quim Fontané es va resistir. Fontané, actual campió del Món i, fins ahir, també d'Europa, va tenir una mala sèrie a la final i va haver-se de conformar amb la cinquena posició, fora del podi, amb una puntuació final de 1.143 punts. La victòria va ser per al polonès Tomasz Czaplicky, amb una puntuació de 1.356. Al podi el van acompanyar el també polonès Bartosz Czauderna i l'eslovac Peter Csonka, campió l'any 2014.

Fontané està realitzant una gran campanya, després d'aconseguir el seu primer campionat del Món el passat desembre a San Juan (Argentina). El saltenc, que va rebre, per això, un esment especial a la trajectòria esportiva per la Federació Espanyola de Piragüisme, va aconseguir també el títol en el Hurley Classic, on també va rebre el guardó al «Millor palista internacional de l'any», en reconeixement als resultats de la darrera temporada. Finalment, havia aconseguit la medalla de plata del global de les dues Copes del Món celebrades a Sort el passat juliol. En les rondes prèvies, Fontané havia aconseguit classificar-se sempre en primera posició, però se li va escapar la final.