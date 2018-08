El saltenc que fa més fàcil el futbol

El saltenc Marc Domínguez no va poder evitar el tràgic descens de l´Écija a Tercera Divisió. Ell n´era l´entrenador des de mitjans de temporada passada i l´equip andalús mai havia estat en la zona de descens, excepte al tram final. Ara ja fa tres mesos de l´empat a Cartagena que els va enviar directament a Tercera per culpa de dos gols del Mèrida contra el Còrdova B en l´afegit del darrer partit de lliga, que va superar els 100 minuts de durada. Domínguez segueix endavant i amb ganes de portar els de Sevilla ben amunt. Aquesta temporada, el gironí deixa la banqueta per encar­regar-se de coordinar tot el futbol base de l´Écija. A més de realitzar les tasques de director esportiu del primer equip.

«Va ser un cop realment dur. Per perdre la categoria estant gairebé les 38 jornades fora del descens i fent 45 punts, havia d´haver-hi una carambola bastant complicada que passés. Des que vaig agafar el càrrec d´entrenador a la segona volta l´equip va reaccionar i anàvem alternant els resultats. Amb l´empat a Cartagena, teníem moltes esperances a poder sortir-nos-en. Ningú s´esperava que guanyarien el Linense i el Jumilla. I menys els dos gols del Mèrida en l´afegit. És una llàstima», explica Domínguez. En consumar-se el descens, el tècnic va confirmar que no continuaria dirigint l´equip. No obstant això, va decidir seguir a l´històric club sevillà com un home fort. «La decisió de no seguir com a entrenador ja estava consensuada setmanes enrere. Jo havia començat a l´Écija fent de coordinador del planter i el meu pas pel primer equip era quelcom simbòlic i passatger», diu el saltenc, que torna a coordinar el futbol base i ha agafat el repte de dissenyar la plantilla del primer equip, que jugarà a Tercera.

«Vull donar estabilitat a la base, ja que a Andalusia els recursos són menors dels que hi pot haver a Catalunya. Pel que fa a instal·lacions, material? Ens hem d´adaptar al poble i l´entorn, que és més complicat», comenta. Amb el retorn a la coordinació del planter, Domínguez vol «introduir una metodologia concreta de treball». En aquest sentit, el gironí ha creat un sistema de preparació d´entrenaments i partits «amb un model concret de treball» que es divideix «per fases de joc». «Per realitzar tot aquest procés es necessita una eina per facilitar tota la feina. A l´Écija hem generat una plantilla de disseny amb totes les eines i materials que utilitzem habitualment perquè plasmat en una imatge resulta molt més fàcil per a l´aprenentatge», assegura. Tot això amb la intenció que «tant el cos tècnic com els jugadors puguin entendre el model», així «si es passa d´un equip a un altre resulta més fàcil adaptar-se».

El sistema d´entrenaments de Domínguez només fa un mes que ha vist la llum i ja s´ha fet viral. «És una eina per donar a conèixer el nostre treball a Écija. Volíem que la resta de clubs veiessin la tasca que realitzem i no esperàvem tanta acceptació. Entrenadors del futbol base del Girona com Axel Vizuete; de l´Espanyol, del Saragossa, del Racing de Santander, etc., s´hi han interessat per analitzar-ho i introduir-ho a la seva manera de treballar. El Sevilla i el Betis també, ja que tenim una relació molt propera. Sorprèn que jugadors i entrenadors que tens com a referència perquè els veus fer-ho bé amb els seus equips cada cap de setmana et demanin informació per intentar millorar», comenta.

Domínguez, fill d´un tècnic clàssic del futbol gironí com Fede Domínguez, agafa aquest nou repte amb la il·lusió d´aportar a Andalusia «el nivell metodològic i d´exigència» que hi falta. «Són jugadors amb molta habilitat i talent perquè es passen el dia jugant al carrer i gaudint del futbol. Tenen un gran potencial i des de l´Écija volem donar oportunitats a la gent de barri fent una aposta pel futbol base», conclou.