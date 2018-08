Josep Espar deixa la banqueta del Sarrià i marxa a un equip polonès

Cop de timó de la Unió Esportiva Sarrià tot just el dia que el primer equip engegava motors. Josep Espar, escollit per ser l'entrenador tot encetant la seva segona etapa al club, finalment no ocuparà aquest càrrec. Seduït per una proposta que li ha arribat des de Polònia, Espar es convertirà en el segon entrenador de Xavi Sabaté a l'Orlen Wisla Plock. Un equip que aquesta temporada competirà a la Champions i que és el principal rival del PGE Vive Kielce a la lliga del seu país. El seu buit a la banqueta sarrianenca l'ocuparà Pere Coll, qui ja formava part del cos tècnic. El seu segon serà Jordi de Toro.

Espar, això sí, mantindrà el seu càrrec de director esportiu i exercirà les seves funcions des de la distància. Un moviment curiós i alhora sorprenent, que coincideix amb el primer entrenament de pretemporada del Sarrià. Aquest estiu ha estat bastant mogut, amb l'aterratge de Joan Llunell a la presidència i amb una directiva renovada de dalt a baix. La intenció és que el poble torni a «gaudir» de l'handbol. Sense cap fitxatge a la primera plantilla, s'havia apostat per Josep Espar al timó i als despatxos; ell mateix va ser qui va decidir no fer cap incorporació i que amb el que hi havia, aspirar al màxim. Segurament, aquesta idea es mantindrà, però ara serà Coll l'encarregat de dirigir la plantilla. L'objectiu, superar el setè lloc de la temporada passada. El debut, el proper 23 de setembre.