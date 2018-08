L'Olot rep la força de la ciutat

Aquest diumenge, el Municipal d'Olot alça el teló a una nova temporada. El primer equip rep el Cornellà per obrir el curs a la Segona Divisió B. Una temporada «única i irrepetible», segons considera el seu president, Joan Agustí. Ell, i també l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Corominas, van protagonitzar la ja tradicional trobada institucional que se celebra just abans d'engegar la Lliga. Aquest cop, els discursos han estat més optimistes i alhora ambiciosos que mai, tot desitjant que l'equip salvi la categoria sense patir tant com uns mesos enrere, quan va evitar la promoció de descens amb un gol agònic en els darrers minuts de l'últim partit del campionat.

Al matí, al damunt mateix de la gespa, els jugadors de la primera plantilla i també el seu cos tècnic van rebre l'alcalde d'Olot, qui va dirigir unes paraules a la plantilla. Ell, «aficionat del futbol», va assegurar que des que és soci del club garrotxí «només m'heu donat alegries i satisfaccions, m'he sentit extraordinàriament bé amb aquesta entitat i també la seva junta directiva, que està fent una gran feina». Té coll avall que aquest any no serà pas una excepció. Per això, va animar els futbolistes a mirar cap amunt. «Com a desig personal us demano que lluiteu per disputar la promoció per pujar a la Segona Divisió A. Sé que esteu preparats per fer-ho i seria una festa fantàstica per a la ciutat. I si no, estarem contents amb la intensitat i les ganes que ens heu demostrat aquests darrers anys», va dir. Corominas va mostrar-se també «orgullós» de la manera que l'equip «representa» la ciutat «en una categoria farcida de filials i clubs molt més potents». Va rematar-ho així: «Possiblement mai hauríem somiat que arribaríem fins a la Segona Divisió B, però hi som i estem competint de manera digna i correcta».

També va prendre la paraula Joan Agustí, president de l'Olot. Això sí, amb un to una mica més mesurat. «Aquesta és una temporada única i irrepetible en la qual pot passar de tot. I això depèn dels tècnics, dels jugadors i també de totes aquelles persones que ens donen suport. Heu de ser conscients del vostre talent i us ho heu de creure des del minut zero». A l'acte també s'hi va sumar Raúl Garrido, l'entrenador. Es va mostrar molt «agraït» a l'alcalde per mostrar el seu «suport» a la plantilla. «Per a tots nosaltres és un veritable orgull i una responsabilitat el fet de representar el club i la ciutat. Ho farem de la millor manera possible». La primera oportunitat per demostrar-ho arribarà diumenge, a partir de les 6 i contra el Cornellà.