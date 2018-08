Xavi Costa continuarà una temporada més al Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona i Xavi Costa han acordat la renovació del base de Sant Feliu de Guíxols per una temporada més. L'exterior (1,93m, 10-11-1984) va fer les primeres passes en el bàsquet a l'escola del Sant Josep de Badalona. En edat cadet, passaria a formar part de les categories inferiors del FC Barcelona, on hi estaria fins el 2003/04 després de dos anys a EBA.

Des de llavors, ha passat per l'UE Mataró (2004-06), l'Olesa (2006/07), l'UB Sabadell (2007-09), el CB Sant Nicolau (2009-15), el CB Mollet (2015-17) i el Bàsquet Girona, el passat exercici. En total, 16 temporades i 456 partits en competicions FEB, totes a EBA llevat la 2007/08, en què va militar a LEB Plata amb l'UB Sabadell. La temporada 2009/10, quan el CB Sant Nicolau era vinculat del Bàsquet Manresa, va arribar a debutar amb l'equip del Bages en l'ACB.

"Tinc moltes ganes d'afrontar el repte esportiu, tant a nivell de club com individual, que suposa la LEB Plata. És una categoria que no conec tan bé com EBA, però està clar que el nivell d'exigència és superior. S'haurà de fer un pas endavant i treballar més i més durament", ha assegurat el base català.