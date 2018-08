Espanya supera França i es planta a la final del Mundial contra el Japó

La selecció espanyola fa història arribant per primera vegada a una final del Mundial sub20 femení. Després de vèncer dilluns passat per la mínima a França, l'amfitriona, l'equip de Pedro López s'ha guanyat un lloc per poder lluitar pel títol contra Japó el proper divendres a dos quarts de vuit del vespre. Espanya va superar les franceses en un duel agònic, que va tenir de tot. Una lesió, una expulsió i un penal que no van poder amb les de López, que van celebrar molt emocionades el gol en solitari de la blaugrana Patri Guijarro que els permet arribar a aquesta final històrica. «Estic molt contenta per ajudar a l'equip, però totes ho estem fent molt bé. Juntes hem arribat a la final. Des de l'Ona (Batlle) que s'ha quedat a Espanya fins a l'Aitana (Bonmatí), que va ser expulsada», va assegurar Guijarro que es converteix en la màxima golejadora del Mundial sub20 de futbol amb sis dianes. Per la seva part, la selecció japonesa arriba a la final després de derrotar Anglaterra (2-0), amb gols de Ueki i Endo. Japó, que va quedar segona de grup en perdre contra Espanya (1-0) i guanyar davant d'Estats Units i Paraguay, només ha encaixat dos gols en tota la competició. Un dels quals, el de l'espanyola Carmen Menayo a la sortida d'un córner.